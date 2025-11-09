獨家／台中「蔬菜娃娃」之亂！手扶梯狂奔衝機台 排隊2小時

台中勤美商圈有拉麵店辦活動，擺設「蔬菜娃娃」機台，每天超過2、300人排隊，。（圖／東森新聞）





台中勤美商圈有拉麵店辦活動，擺設「蔬菜娃娃」機台，民眾只要加入會員，就能免費兌換娃娃，每天超過2、300人排隊，想拿到娃娃得等2小時，很多人從手扶梯狂奔衝向機台，險象環生，有網友形容這畫面堪比新光的LABUBU之亂。不過業者強調，已經有店員跟樓管在場幫忙宣導不要奔跑，以免受傷。

拉麵店業者：「慢慢走就好，不要奔跑，手扶梯上不要奔跑喔。」

下樓的手扶梯上站滿人，等到接近地面時，一群人突然拔腿狂奔，看起來超危險。

排隊民眾：「特地準時去排隊，然後來搶，滿開心的，用跑的下來的。」

排隊民眾：「在網路上有看到，然後朋友也滿喜歡，（你們會不會擔心排不到），就隨緣吧，對啊。」

販賣機裡可愛的蔬菜娃娃擺滿滿，除了有蔥薑蒜，還有玉米、胡蘿蔔跟辣椒，總共有60款，竹筍跟花椰菜是人氣王最搶手，迷你毛絨玩偶配上呆萌笑臉超可愛。排隊人龍從室內一路延伸到室外，不少人為了順利拿到，就在百貨內上演追逐戰。

其他民眾：「我覺得就是還滿危險的，就是可能在跑的時候，就是推擠的話，可能會造成跌倒然後受傷。」

其他民眾：「很危險啊，一群人這樣子衝下來，感覺會跌倒。」

台中勤美商圈百貨內一間拉麵店辦活動，不用消費，只要加入會員 ，就可以免費兌換娃娃，平日分2梯、假日4梯，每梯次限量120隻，活動只到11月底，有民眾PO網掀起討論，一堆人都跟風來搶。

但人多亂象就跟著來，民眾在手扶梯衝刺的畫面也被PO上網，就有網友說「這堪比之前新光三越的LABUBU之亂」、「這樣跑也太危險」，還有人發現網路上就能買到類似娃娃，最便宜只要20元。

民眾：「它其實在網購平台就有，那就不用搶啦哈哈哈。」

民眾衝刺搶排免費娃娃，在網路上引發關注。對此業者低調不回應，但私下透露，其實有民眾排隊的手扶梯，樓管跟店員都會協助勸導別奔跑，等下梯次再排隊就好，不過危險行徑被PO網，難免讓人觀感不佳。

