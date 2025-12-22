獨家／台中3千萬「耶誕跑車」閃亮亮 沿路發糖超吸睛

一整排敞篷跑車貼滿LED燈條，組成耶誕車隊現身勤美街頭。（圖／東森新聞）





耶誕節氣氛提前在台中登場！一整排敞篷跑車貼滿LED燈條，組成耶誕車隊現身勤美街頭，不只閃亮吸睛，駕駛還化身耶誕老人發糖果，其中更有霹靂遊俠李麥克的經典神車「夥計」，讓民眾又驚又喜。

紅色跑車車身貼滿燈條，七彩繽紛燈光絢麗，現身台中勤美街頭，還不止一台，路邊停了一整排耶誕跑車，民眾全都拿起手機搶拍，讓周遭充滿著濃濃耶誕氛圍，駕駛們全下車，拿著糖果袋化身成耶誕老公公，發糖給圍觀民眾。

附近民眾：「有啊很酷我很喜歡，有拿到糖果。」

附近民眾：「覺得蠻有創意的，而且剛好符合這個聖誕節的氣氛。」

不只燈光炫，這些跑車也很吸睛，其中這台大有來頭，是經典影集霹靂遊俠裡面，李麥克的車龐蒂克火鳥，現在甚至已經停產了。

台灣敞篷俱樂部車友林先生：「主要是因為我們大家都是玩稀有車種，那藉由這個機會讓大家可以看看車子，然後跟民眾可以發糖果，傳達一下歡樂的氣氛，然後說聲聖誕節快樂。」

這台在劇中被稱為夥計，擁有人工智慧，能夠無人駕駛開到李麥克身邊，車頭燈一啟動就會打開慢慢升起，就像睜開亮亮的大眼睛，現在市價已經來到200多萬，另外還有進口的敞篷跑車，總共揪了10台，總價值約3000萬左右，在街上彷彿耶誕列車，行經大街小巷都能引來注目。

車隊人員：「那一台車像那一台還有另一台，就是我們都有協助參與去貼那個燈條，那其實這個過程是非常的辛苦，但是大家看到或是在拍我們的時候，我是覺得非常有成就感。」

這個耶誕跑車發糖活動已經邁入第六年了，是由台灣敞篷俱樂部的，車友們集結組成12月開始，他們每周周末都會相約車友，從台中逢甲出發，行經許多台中知名地標，車體上所有小設計小巧思，到行經路線，都讓他們花費了不少心力，只為了發糖果散播溫暖跟快樂給大家。

平安夜他們會再集結一次，從逢甲出發終點站是在勤美，民眾可以趁這次機會，跟他們拿到糖果一起加入這濃濃耶誕氛圍中。

