獨家／台中OL電鍋蒸飯「鍋蓋卡死」倒冷水內縮還變形

台中一位小姐用大同電鍋蒸白飯時，隨手拿了一個小蓋子，外面再蓋原廠鍋蓋，等到飯蒸好了，裡面小內蓋卻拔不出來，她靈機一動，想利用「熱脹冷縮」原理，往鍋蓋淋冷水，只聽見驚悚的「啵」一聲，鍋蓋不僅沒開，還當場凹陷變形，讓她嚇壞，物理老師指出，這其實是「壓力差」造成的現象，淋冷水是錯誤示範。

不鏽鋼鍋蓋緊緊附著在電鍋上，連刀子都找不到縫隙，嘗試了好久，就是無法分離。

轉開鍋蓋上的把手，鍋蓋就像是在洩氣。空氣進入，鍋蓋終於分開，看到了正在散發熱氣的白飯，終於能夠吃到午餐。

當事人大雅容祖兒：「除了外面這個鍋蓋以外，裡面這個內鍋會再蓋一個蓋子，這次比較特別的是，我的鍋子比較小，然後這個蓋子沒有特別選小的，要吃飯才發現打不開。」

台中的小姐午餐煮咖哩，要加熱白飯，用2層鍋蓋，加熱完後裡面小的打不開，她做了一個大膽的決定。

當事人大雅容祖兒：「有想到熱脹冷縮這件事情，所以我就把冷水倒下去，鍋蓋就整個往下啵一聲，然後那時候因為滿大聲的，所以我要靠近的時候，我很怕它會彈起來，所以我都拿著鍋蓋。」

淋了冷水的鍋蓋，熱脹冷縮，整個往內凹陷變形，最後轉開把手，才終於分開。

物理老師鄭立彥：「這鍋蓋跟本身裡面的器皿密合度非常的好，所以在蒸飯的時候，裡面的空氣不斷地膨脹。」

會發生鍋蓋卡死打不開的原因，就是因為把鍋蓋放上去加熱時，鍋內的空氣被加熱膨脹溢出，當加熱停止或溫度稍微下降時，外面的氣體無法進入，鍋外的大氣壓力大於鍋內，就像是被一隻手死命往鍋裡推，所以怎樣也打不開，那淋冷水，在物理老師眼中更是錯誤作法。

物理老師鄭立彥：「鍋蓋裡面的空氣遇到冷，體積縮小會造成裡面的壓力又更小，導致整個鍋蓋受到外面的大氣壓力擠壓變形。」

當冷水淋在發燙的鍋蓋，鍋蓋瞬間縮緊，而鍋內的空氣也冷凝，體積縮小，鍋蓋就會像被大力敲擊一樣，瞬間向內凹陷。專家提醒，如果鍋蓋卡鍋，只要再開火加熱，讓內部氣體再次受熱膨脹，或移除把手零件，讓空氣流通就好，簡單說就是民眾使用方法錯誤，一開始就用電鍋附的原廠鍋蓋蒸飯就好。

