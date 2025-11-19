獨家／台人遊北海道遇大雪 鐵路、班機大亂 恐隨時受困！

最可怕的是黑冰，你以為沒有冰，其實是一層薄冰。（圖／東森新聞）





日本北海道最近遭遇暴雪襲擊，包括札幌、旭川好幾處都創下歷史性降雪紀錄，一度造成機場跟鐵路交通大亂，由於台灣不容易看到雪，不少台灣遊客開心，解鎖人生清單，但提醒看似美要留意暴雪警訊，像是人行道變天然溜冰場，不少馬路都已經結冰，自駕更要放慢速度避免開車打滑。

火車在大雪紛飛中，緩慢開進月台，像是電影《情書》場景，一夜之間札幌北區下了30公分的積雪，正式宣告北海道雪季開始了，看似解鎖人生清單，結果發生好幾輛車卡在平交道上影響營運，北海道過去一個星期來遭遇異常暴雪襲擊，好幾地方創下歷史性降雪紀錄，不少遊客開心遇雪，當地居民提醒道路全變大型天然溜冰場一樣，過馬路小心別滑倒。

在日旅遊部落客傑西大叔：「通常黑冰的形成是因為在多次的擠壓踩踏之後，原本看得到的雪變成冰塊，在路上不容易被發現，也因為是黑冰，也就是冰塊的關係，它非常的滑。」

提醒最可怕的是黑冰，你以為沒有冰，其實是一層薄冰，因為看不出來走過最容易出意外，再來不少馬路都已經結冰，開車已經有滑的感覺，呼籲如果是要到北海道自駕一定要放慢車速，與前車保持距離避免冰面開車打滑。

在日旅遊部落客傑西大叔：「每個轉角通常都會有雪堆，那些雪堆都會形成視野上的死角，所以在經過每個路口的時候，速度都要放慢來避免說突然衝出來的車子，有擦撞的狀況。」

大雪衝擊也波及機場航班，機場出動除雪作業，札幌新千歲機場，旭川機場航班都一度大亂。氣象專家指出今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣，打算去日本體驗粉雪，慎防雪害以免樂極生悲​。

