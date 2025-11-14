獨家／台人遊義大利遭辱罵！Pizza店老闆怒飆：滾吧

有台灣民眾到義大利玩，想要吃道地的pizza結果遭到辱罵！（示意圖／Pixabay）





有台灣民眾到義大利玩，想要吃道地的pizza結果遭到辱罵！疑似是Pizza店老闆的男子拿著手機錄影滔滔不絕，去用餐的台灣人還以為是當地人熱情打招呼，沒想到男子疑似是不滿，台灣遊客一大群人16個卻只有點5個Pizza太少了！就有在台灣工作的義大利主廚透露，完全是文化落差所致，因為在當地一個人要點一個Pizza，台灣遊客分食，才惹怒對方。

義大利披薩店業者：「親愛的這裡簡直是瘋了，我們有16個「中國人、日本人」多少披薩，中國人的披薩，來多少披薩，5個。」義大利餐廳有人拿手機瘋狂錄影，情緒很激動。

義大利披薩店業者：「有多少中國人在這裡？16個人吃4份還是5份披薩，我不記得了，但我給你們看。」原來是氣其他遊客進到店內點餐，16人只點了五份披薩，當場開錄影對槓。

義大利披薩店業者v.s台灣遊客：「嗨你從哪裡來，（台灣台灣），滾吧太棒了台灣。」

鏡頭內的亞洲面孔全來自台灣，因為語言不通也不知道對方說什麼，還誤以為只是熱情問候，殊不知是嘲諷大罵，而之後對方將影片上傳社群，寫下真的是被觀光客氣到谷底，說因為16位台灣觀光客，只點五份披薩和三杯啤酒，還說這些團客真的很誇張，這樣的行為讓他們感到沮喪。

在台義大利主廚FrancescoPinto（非當事業者）：「在披薩的文化中這個是這樣，你去餐廳一個人就是要點一個披薩。」這家義大利店在當地算是較傳統的店家，其他社群上的貼文確實能看見，這間餐廳在餐桌上客人的餐點都是一人一份披薩。

在台義大利主廚FrancescoPinto（非當事業者）：「如果你不想吃太多，你可以點至少一道菜，還有喝的東西，通常是可以接受的，儘管有些人喜歡更貴的餐館，但如果你只點一道菜，他們會覺得有點困擾。」

非觀光主流的餐廳確實會在意客人，有沒有一人點一份餐，若遊客語言不通，最好事先做功課，而這篇貼文也引來不少人批評很沒禮貌，最後當事人也下架影片，希望能降低爭議。

