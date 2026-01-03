獨家／台北女coser「銀璃」三度衝武嶺 今年扮布蘭兒

台北一名擁有超過13萬粉絲的人氣Coser「銀璃」，還原手遊《勝利女神：妮姬》中的角色「布蘭兒」。（圖／東森新聞）





寒流來襲，武嶺氣溫下探攝氏零下2度，在一片銀白世界中，卻出現令人難以忽視的火辣身影。台北一名擁有超過13萬粉絲的人氣Coser「銀璃」，為了還原手遊《勝利女神：妮姬》中的角色「布蘭兒」，不畏嚴寒在雪地中取景。她上半身穿著制服，下半身僅搭配半透明黑色褲襪，儘管凍得全身發抖，仍展現敬業精神完成拍攝，引發遊客與網友熱議。



銀璃此次挑戰的角色「布蘭兒」以時裝造型亮相，雖然上半身穿著制服、配戴領帶與帽子看似保暖，但下半身極其單薄。對此，銀璃坦言其實根本無法保暖，為了克服低溫，她會在拍攝前先披著毯子躲在車內，直到攝影夥伴將器材設置完畢後，才迅速下車進行拍攝，以縮短暴露在寒風中的時間。

廣告 廣告

這已是銀璃連續第三年上山挑戰雪景拍攝。回顧過往，她在2023年曾扮成人氣動漫《葬送的芙莉蓮》主角芙莉蓮，手持魔杖身穿短洋裝；2024年則化身《Re:從零開始的異世界生活》的艾蜜莉亞。今年她尺度再開，挑戰布蘭兒的透膚造型，服裝布料一年比一年少，但她對作品的堅持卻絲毫不減。



現年20多歲的銀璃，從高中時期便踏入Cosplay圈，全職投入至今已有四、五年資歷。她在社群平台X（原Twitter）擁有高達13.4萬名追蹤者，IG也有數千名粉絲，主要靠販售角色寫真集為生，月收入約落在5至6萬元之間。不過她也透露，為了追求還原度，光是這次布蘭兒的治裝費就高達上萬元，這行其實相當「燒錢」，且不同角色都有相對應的高昂成本，但為了拍出理想的作品，她對這些付出甘之如飴。



談及為何每年都要衝上武嶺，銀璃表示，她非常喜愛台灣這塊土地，認為武嶺風景極其壯麗，每年上山都能欣賞到不同的景色、遇見不同的人，這對她來說是一件非常開心的事。



此外，銀璃也分享了全職Coser不為人知的一面。她提到，由於這類工作性質較為獨立，長期下來容易與社會脫節，因此她平時也會從事一些較輕鬆簡單的兼職工作，藉此維持與人際社會的連結。對銀璃而言，Cosplay不僅是一份工作，更是一項需要極大意志力的專業挑戰，從芙莉蓮到布蘭兒，無論氣溫再低，她都希望能用敬業的態度，在台灣的高山地標留下屬於自己的絕美作品。

更多東森新聞報導

女Coser不畏寒冷 扮《妮姬》布蘭兒上武嶺

女Coser疑陷情傷！穿動漫裝墜28樓亡 頭部重創、四肢斷裂

美籍男刀襲動漫祭Coser 再朝士林夜市店員揮舞

