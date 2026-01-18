獨家／台北寵物展登場！毛小孩跟著過年 「年菜、拜年新衣」夯
快要過農曆新年了，毛小孩也要吃年菜！台北寵物展盛大登場，有應景的拜年衣服，有氣質的旗袍款、舞龍舞獅的造型。另外，也有業者推出毛小孩的冷凍年菜禮盒，狗狗的有馬年造型麵包，貓咪的有干貝、整塊鱸魚，不過最近也有網友發文提醒，若要買狗罐頭，有些骨頭很多，食用上得注意。
紅通通的旗袍也太可愛了吧，還有舞龍舞獅造型，新年穿很應景，台北寵物展盛大登場，多款拜年新衣成為焦點。毛孩家長：「過年要到了，想讓我的毛小孩，今年一年都可以跟我一樣，紅紅火火。」
毛小孩也要過新年，這可不是普通的年菜，而是專門為狗狗設計的，業者還非常的貼心，專門做了一個馬造型的小麵包。不只穿的，最愛的毛小孩當然也要吃好好，狗狗年菜大部分都是用牛肉、雞肉製成，有肉肉餃子還有肉肉壽司，貓咪的也很高級，鱸魚、干貝通通上菜。
業者胡先生：「成分上，我們選用比較低鹽的原料，干貝是屬於比叫天然的食材，也是貓咪比較喜歡的食物味道，另外我們選用鱸魚，鱸魚也是整塊的天然食材原料。」
寵物展吃的商品超多種，不過購買時也要注意，尤其是罐頭，近期有網友在網路分享，這一款狗罐頭，骨頭非常多，大的小的都有，還有一些骨頭非常細小，雖然包裝標示有說帶皮帶骨，但骨頭真的很多。民眾：「會注意吧，不然自己的毛小孩吃下去，應該會有點擔心。」
民眾：「購買時廠牌要做功課。」
民眾：「可以先去看它的原料，然後再看適不適合狗再去買，可能怕吃到骨頭的話，會割破喉嚨，造成內出血那些的。」
不少毛孩家長透露，買罐頭時，確實也都會特別留意，寵物展一連四天展開，毛孩家長們都來採買年貨，要和毛小孩熱鬧過好年。
更多東森新聞報導
年夜飯免下廚！ 量販搶「60億商機」推五星、米其林年菜
白鯧一斤破900！蘇澳漁會海鮮年菜抗漲逆襲
年菜戰開打！ 「小北百貨、躍獅藥局、摩斯」都跨界賣年菜
其他人也在看
2026環保杯/保溫瓶推薦｜ 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁買1送1、超殺特價等限時優惠，趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 3 天前 ・ 12
New Balance超殺4折起，只有兩天！NB慢跑鞋、復古鞋 高CP值買法全攻略
下殺4折起，只有2天！滿額不只額外再折價，還有最高38%回饋可以領，好康值突破最高點，手慢只能在角落抹眼淚。這次很苦惱的精選出New Balance品牌日的8雙必收鞋，每雙各有千秋，但都有一個共通點——一穿上，就會開始懷疑以前為什麼要委屈自己的腳。 今年真的很難不入坑New Balance，如果你也常在找鞋，應該早就發現一件事，不管是慢跑鞋還是復古鞋，榜單上、大街上、社群裡，絕對少不了New Balance的身影，而且是幾乎每一款都在刷存在感。原因其實很簡單，現在大家要的不只是好看，而是那種通勤能穿、逛街不累、跑跳自如的鞋。從日常好搭的NB 373、NB 574、NB 327，到近年超多人指定的NB 725、NB 740、NB 2002R、NB 1906R，再到完全為腳感而生的NB 430跟NB 1080v15慢跑鞋，New Balance幾乎把各種需求一次包好！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最低43折起！8款人氣行李箱＋旅行袋完整攻略，限時最高省6千6
說真的，旅行會不順，十次有八次不是因為天氣、不是因為班機延誤，而是你那咖行李箱在搞你。拉起來卡卡、轉彎亂飄、裝到最後拉鍊拉到懷疑人生，機場還沒到，人已經先累一半。更別說回程戰利品一多，「坐在行李箱上硬壓」的畫面輪番上演。 選對行李箱，旅行真的會變得很簡單。好推的輪子、夠裝的大容量、前開式的神設計，再加上能臨時救命的旅行袋跟壓縮袋，整趟旅程順到你開始懷疑，以前到底在忍什麼? 這篇一次幫你整理8款真正各司其職的行李箱推薦、旅行收納推薦，不管你是長途旅人、購物狂、效率控，還是永遠低估自己會買多少的人，都能找到那一咖旅行好夥伴。包準你看完只有一個想法：原來不是我行李多，是以前都選錯行李箱。Yahoo好好買 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
回家有毛孩迎接幸福感爆棚！英研究揭：養貓狗快樂就像年領300萬
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】每天下班回家有毛孩來到門前迎接，假日外出遛狗、在家和貓一起懶洋洋地躺著，是否讓你感到幸福滿足？現代社會越來越多人把貓狗視為重要的情感慰藉，過去研究也發現養寵物對人類的身心健康益處多；英國肯特大學2025年3月發表的研究進一步以經濟學模型計算，發現貓或狗帶給主人的「幸福價值」，最高可換算為一年約7萬英鎊（約台幣300萬），不亞於家人和朋友的陪伴。 不只療癒情緒！與毛孩互動血壓降 還能讓飼主多運動、社交 研究團隊整理，過去已有大量研究指出寵物對身心健康均有益。與動物互動時，可觀察到血壓、心率和皮質醇降低，就算只是看動物影像，也有一定的放鬆作用。毛孩的陪伴和撫摸時的柔軟觸感，能讓人感受到安全感、穩定情緒。 狗狗需要每日外出散步，連帶增加飼主的活動量，有助於身體健康，還能讓飼主有更多機會與他人互動、建立社交關係。許多飼主將毛孩視為家庭成員，從中獲得情感依附與支持，也發現與孤獨感降低、憂鬱症狀減少有關，特別對獨居者更具正面影響。此外，研究也顯示，照顧毛孩能提升兒童和青少年的自尊與自我價值感，對身心障礙者的影響尤其明顯。 研究量化養寵物幸福感 貓狗陪伴價值達台幣3健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
罕見天才狗狗「偷聽」主人聊天學單字
匈牙利、奧地利研究發現，狗狗不僅會聽指令，一群罕見的「天賦型詞彙學習犬」（gifted word learner dogs），甚至能從「偷聽」（overhearing）人類對話中，悄悄學會詞彙，展現高度的社會認知能力。研究團隊設計實驗，讓狗主人與旁人手持新玩具進行對話，而不直接對狗下指令，狗狗則在一旁觀看，每次互動約一分鐘；之後研究人員將目標玩具放在另一個房間，再請狗狗取回，結果10隻狗狗中有7隻成功完成任務。在第二個實驗中，研究人員進一步提高難度，狗狗只會短暫看到玩具，接著玩具被放入桶中、離開狗狗視線後，飼主才與旁人談論新玩具名稱。在完全沒有視覺線索、僅能依靠聽覺的情況下，仍有部分狗狗可以在測試中取回正確玩具。這顯示，部分狗狗具備在腦中保留資訊，並超越當下情境進行推理的能力。過去，類似的認知表現僅在極少數物種中被觀察到，例如鸚鵡與猿類。而在人類身上，「旁聽」正是幼兒語言發展的重要關鍵之一，能讓孩子在未被直接教導的情況下學會新詞彙。不過，研究人員也強調，儘管表面結果相似，狗狗的學習機制很可能與人類截然不同，而這種「聽音學詞」的能力，也僅存在於極少數天賦型狗狗身上，多數狗仍須仰賴反覆訓練，才能建立詞彙與物品之間的連結。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 21
日本連鎖鍍膜品牌 KeePer 台北市首店開幕營運！
日本連鎖鍍膜品牌KeePer積極搶攻台灣汽車美容市場無限商機，繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市，2026年開春之際看準台北內湖高科技產業及大直住宅聚落優勢，首度進軍台北市打造內湖旗艦店！全新旗艦門市象徵著捷博 (7831) 展店的階段性成果、完成六都版圖佈局。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 37
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 22 小時前 ・ 19
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 22
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 17
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 4 小時前 ・ 133
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 27
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
MLB》又是道奇攔胡！塔克遭曝拒絕藍鳥10年3.5億美元
洛杉磯道奇搶下自由市場最大咖的明星外野手塔克（Kyle Tucker），4年2.4億美元超級肥約（新台幣75.9億）。美媒《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）爆料，道奇去年世界大賽的對手多倫多藍鳥重金爭搶塔克，開價高達10年3.5億美元（新台幣110.6億），但是塔克沒有接受。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 8
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 38
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 45