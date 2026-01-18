獨家／台北寵物展登場！毛小孩跟著過年 「年菜、拜年新衣」夯

台北寵物展盛大登場，有應景的拜年衣服，有氣質的旗袍款、舞龍舞獅的造型。（圖／東森新聞）





快要過農曆新年了，毛小孩也要吃年菜！台北寵物展盛大登場，有應景的拜年衣服，有氣質的旗袍款、舞龍舞獅的造型。另外，也有業者推出毛小孩的冷凍年菜禮盒，狗狗的有馬年造型麵包，貓咪的有干貝、整塊鱸魚，不過最近也有網友發文提醒，若要買狗罐頭，有些骨頭很多，食用上得注意。

紅通通的旗袍也太可愛了吧，還有舞龍舞獅造型，新年穿很應景，台北寵物展盛大登場，多款拜年新衣成為焦點。毛孩家長：「過年要到了，想讓我的毛小孩，今年一年都可以跟我一樣，紅紅火火。」

毛小孩也要過新年，這可不是普通的年菜，而是專門為狗狗設計的，業者還非常的貼心，專門做了一個馬造型的小麵包。不只穿的，最愛的毛小孩當然也要吃好好，狗狗年菜大部分都是用牛肉、雞肉製成，有肉肉餃子還有肉肉壽司，貓咪的也很高級，鱸魚、干貝通通上菜。

業者胡先生：「成分上，我們選用比較低鹽的原料，干貝是屬於比叫天然的食材，也是貓咪比較喜歡的食物味道，另外我們選用鱸魚，鱸魚也是整塊的天然食材原料。」

寵物展吃的商品超多種，不過購買時也要注意，尤其是罐頭，近期有網友在網路分享，這一款狗罐頭，骨頭非常多，大的小的都有，還有一些骨頭非常細小，雖然包裝標示有說帶皮帶骨，但骨頭真的很多。民眾：「會注意吧，不然自己的毛小孩吃下去，應該會有點擔心。」

民眾：「購買時廠牌要做功課。」

民眾：「可以先去看它的原料，然後再看適不適合狗再去買，可能怕吃到骨頭的話，會割破喉嚨，造成內出血那些的。」

不少毛孩家長透露，買罐頭時，確實也都會特別留意，寵物展一連四天展開，毛孩家長們都來採買年貨，要和毛小孩熱鬧過好年。

