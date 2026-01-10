獨家／台北小京都「榕錦時光」名店撤、人潮減 攤商：「榮景」不再

有作家感嘆，榕錦時光已經榮景不再。（圖／東森新聞）





北市大安榕錦時光園區，不只有日式建築，還能吃喝跟吸收歷史，曾經湧入人潮，讓人有一秒到日本的感覺。不過有作家感嘆人潮減少，榕錦時光已經榮景不再，過去名店包括興波咖啡、好丘貝果都陸續撤離。攤商跟附近住戶都表示，多數人更願意把錢花到國外，商圈變冷清，感到可惜。

整排日式建築，懷舊氛圍滿滿，周末下午雖然有不少攤商，但遊客門可羅雀，消費趨勢變化也有關係。

榕錦園區市集攤商：「其實現在各大市集都有這個的問題，大家的消費都會往出國的方向去，整個人潮減少，非常可惜。」

榕錦時光園區可以容納16個店家營業，部分店家門口卻貼上「營運調整中」或「暫停營業」，4塊區域寫上COMING SOON。先前名店進駐光景也已經消失，由世界咖啡冠軍開設的興波咖啡，曾在榕錦園區開設分店，不過因為租約到期，在2024年11月底不再續約。同樣是名店關門的還有知名貝果店好丘貝果，同樣在榕錦園區開設分店，不過2025年2月底同樣也結束營業。

附近住戶：「真的很冷清，我就在想是租金的問題還是怎麼樣，因為那些店開不下去，我覺得應該是租金問題吧。」

北市其他日式商業園區，除了榕錦時光，包括0km山物所、紀州庵跟台灣文學基地，其中榕錦時光商業化程度最高，如今人潮卻大不如前。

對此榕錦時光營運公司回應，園區將換約裝修與品牌更迭，針對人潮帶來的交通堵塞、噪音，還有吸菸問題，將持續溝通調整，讓園區文化繼續傳承。日式歷史景點不只能吃喝還能吸收知識，如何吸引更多人潮活絡商圈，還要想想辦法。

