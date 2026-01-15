獨家／「台北愛樂」商標鬧雙胞勝訴 前員工疑承辦台積電音樂會A錢挨告

老字號的「TSPO台北愛樂管弦樂團」才是正港的台北愛樂。（示意圖；翻攝自photo-ac）

誰是「台北愛樂」？官司輸贏結果出爐！成立近40年的老字號「台北愛樂管弦樂團」指控曾任該樂團的昔日員工在外成立「台北愛樂音樂文化公司」，除了中文名稱極為接近，連英文翻譯TPSO樂團商標名稱也與老字號的TSPO幾乎相同，僅有P與S的順序不同，容易讓外界混淆，智慧財產局日前裁定「TPSO交響樂團」商標註冊撤銷，挨告的「台北愛樂音樂文化公司」不服提起上訴後，最高行政法院近來駁回上訴，確定老字號的「TSPO台北愛樂管弦樂團」才是正港的台北愛樂。

老字號台北愛樂管弦樂團認為，該團於1985年成立，英文名稱為 Taipei Sinfonietta & Philharmonic Orchestra，常簡稱為「台北愛樂」或「TSPO」廣為社會大眾所熟知。成團迄今已逾36年，多次受邀國際音樂盛典並經常邀請世界著名演奏家至我國進行音樂交流，「TPSO」與「TSPO」商標，二者僅外文字母排列組合些微差距，且商標近似程度極高，均指定使用於音樂相關服務，易讓外界混淆。

由於商標TPSO過去的代表人被控曾在台北愛樂擔任行政經理一職，6年前以高度相仿台北愛樂名稱作為團名，頻繁用來接洽相關展演業務而造成廠商、政府機關等混淆誤認，加上，昔日一堆帳目不清，為了查明真相及避免困擾，老字號的台北愛樂管弦樂團只好提告請求法院撤銷TPSO註冊。

雖然挨告的TPSO商標權人答辯，「台北」及「愛樂」或「台北愛樂」等字樣皆已成為音樂業界習見常用字樣，主張「台北愛樂」4個字的用法非異議人所創用，整體視覺效果亦截然不同，應不構成近似。

不過，最高行政法院認為，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者」不得註冊，此外，商標若混淆，恐讓外界誤認存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，加上老牌的「台北愛樂管弦樂團」早在民國81年表演單上就出現「高音譜號設計圖」商標及「台北愛樂室內及管弦樂團」標示，並數次獲邀至國際音樂場域演出，且邀請世界著名演奏家來台進行音樂交流，亦與國內公益團體合作演出，因此駁回名稱相近的TPSO台北愛樂音樂文化公司商標上訴， 簡言之，就是老字號的「TSPO台北愛樂管弦樂團」才是正港的台北愛樂。

此外， 台北愛樂管弦樂團也懷疑昔日作帳員工涉中飽私囊，利用承接「台積電巡迴音樂專案」、「週末音樂苑」、「梅哲愛樂青少年管弦樂團」等活動，趁機侵占相關款項，雖然提告後，檢方做出不起訴，不過，台北愛樂管弦樂團仍認為很多事實與金流都未釐清，已重整資料，另向台北地院提起自訴，真相有待法院查明。

