生活中心／陳堯棋、陳裕霖 台北報導

你看過這樣的超速罰單嗎？近日有網友分享，4月底開車行經北市東山路，竟被開了一張限速20公里的超速罰單，引發熱議。民視新聞獨家訪問到當事人，痛批超級惡質、變相搶錢，砲轟非巷弄道路，為何要限速20公里。實際重回現場，不少轎車、公車駕駛車速都超過20公里。多數人都覺得速限20公里不合理。

網友貼出紅色罰單，顯示4月底在北市東山路往北方向，超速被抓，要繳1800元罰鍰。但仔細一看，違規事由，竟然限速20公里，發文痛批，第一次看到限速20公里的，原本還以為朋友傳給我的開玩笑，沒想到是真的！民視記者陳堯棋：「位於陽明山腳下的北市東山路，全長約460公尺，但近期該路段被列為"行人優先區"，車輛限速不得超過20公里，引發討論。」被開罰單民眾張先生：「奇怪，莫名其妙，我們這邊運動的人，很多人時速都可以跑到16、17(公里)，那個20(公里限速)怎麼開啊，一起動就超過啦，超惡質、超級惡質的，真的這樣子不對的，我那條路走了7年，至少7年了，沒遇過(超速罰單)。」

廣告 廣告

獨家／台北東山路「速限20公里」挨轟搶錢 車主踩雷：超惡質

台北東山路"速限20公里"挨轟搶錢。（圖／台灣罰則／交通／違規討論區臉書）當事人氣噗噗，痛批超級惡質，根本是變相搶錢。重回現場觀察，真的不誇張，無論汽、機車，還是公車，幾乎每輛都超過時速20公里，路口設置速限牌，形同虛設，就連當地住了幾十年的民眾，也覺得速限規定不合理！民眾：「都不知道，幾乎不知道，我天天這樣走也現在才知道，因為下來這個幾乎沒有車，大家都超過50，至少50(公里)，你假如說，你自己覺得，20(公里)是怎麼樣的速度？」民眾：「我是覺得這個20(公里限速)有點奇怪，通常地下室限速20(公里)比較合理。」北市交工處表示，東山路依當地民意需求規劃"行人優先區"，於2025年9月完成。依據法規，限速不得超過時速20公里、禁止按鳴喇叭等等。

獨家／台北東山路「速限20公里」挨轟搶錢 車主踩雷：超惡質

北市交工處回應，該路段為行人優先區。（圖／民視新聞）台北市議員(民)林延鳳：「市府單位應該要加強宣傳以及設立告示牌，現在有很多民眾陳情，根本不符合用路人需求，如何要兼顧行人以及用路人安全及需求，市府單位可以有更好的規劃跟討論。」北市交大士林分隊副分隊長馮泰義：「這段速限20公里，是因為周邊有幼稚園、通學區，所以我們配合交工處，在那邊做移動式測速執法。」雖然路牌正對面有幼兒園，為行人安全，限速措施無可厚非。但新制無聲無息上路，顯然已經引起民怨！

原文出處：獨家／台北東山路「速限20公里」挨轟搶錢 車主踩雷：超惡質

更多民視新聞報導

小確幸！「線上換護照」條件再放寬 效期不足1年者適用

冷氣師傅揭「月薪10萬」內幕！網驚：真不敢賺

首爾食品展臺南館開幕 台南市府率業者展農產實力

