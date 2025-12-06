獨家》台南女警開單竟被砍 「斧頭怪客」行凶動機曝光

〔記者王捷／台南報導〕台南市警一分局德高派出所黃姓女警昨天(6日)晚間取締違規停車開紅單，竟遭陳姓「斧頭怪客」連砍數斧，所幸送醫急救後沒有生命危險；警方初步調查，嫌犯友人透露，陳男曾在該處一個月收到2張違停罰單，昨晚去買晚餐又被開單，可能因此才情緒失控。警方強調公權力不容挑戰。

警專32期的黃姓女警任職約10年多，值勤經驗豐富，6日晚上8點30分左右，派出所接到110通報，指稱崇善路車輛違停影響交通，由於崇善路沿路都是店家，且都畫設禁止臨時停車紅線，也是民眾檢舉熱點，黃姓女警隨即與同事前往現場開單。

有店家指出，陳姓男子年約40多歲，當時接下紅單，沒有爭執，卻靜靜轉身從車內抓出斧頭，突然向女警連劈數斧，真的是怵目驚心。

所幸陳男數次劈砍都被黃員的防彈背心擋下，但黃姓女警的肩膀與背後都有砍傷，但當下與同事立刻將陳男壓制，並呼叫支援，將黃員送市立醫院急救，傷口縫了數針，但沒有生命危險。

陳男友人透露，陳男平常有露營地習慣，才會把野營斧頭放在車上，疑似是之前一個月內因違規停車已被檢舉，收了兩次罰單，昨天他去買晚餐，又收到罰單，他懷疑，可能負面情緒累積才突然情緒失控，交通問題如果不從道路規劃改善，只靠檢舉，可能只會加深政府與民眾的對立。

警方表示，因偵查不公開，不便對外說明，但強調公權力不容挑戰，將往殺人未遂方向偵辦。員警取締是為維持交通秩序與安全，民眾若不服罰單，可以透過申訴與行政救濟處理，絕對不能以暴力對抗執法。

獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

台南女警取締違停遭斧頭砍傷 黃偉哲譴責暴力捍衞執法尊嚴

