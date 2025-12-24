獨家／台南市消防局遭檢廉突襲搜索！百萬救災車爆貪瀆疑雲 前高層閃辭內幕曝光

檢調今突襲搜索台南市消防局，偵辦民間捐贈救災車輛是否有貪瀆。圖為前局長李明峯（右）接受救災車輛。資料照片

《鏡報》獨家掌握，廉政署南部地區調查組今（24日）上午率隊搜索台南市消防局，執行貪瀆案件。據悉，檢調偵辦案由是「民間捐贈救災車輛，相關人員是否從中獲利」。調查員從災害搶救科及車保場帶走民眾捐贈車輛資料及相關捐贈細節、名單，另外，調查員也帶走消防局近年印製消防月曆的相關資料，企圖釐清是否有公務員從民間捐贈公務車輛時，是否從中獲利。

台南地檢署僅證實有偵查貪瀆案搜索，但不便透露案情。根據《鏡報》掌握線索，廉政署在半年前接獲檢舉信，指稱台南市消防局前高層從今年初開始，積極推行市價250萬到450萬的高壓細水霧幫浦消防車，但販售細水霧幫浦設備業者卻是前高層的民間女友人，該友人甚至承攬近幾年的台南市消防月曆。

廣告

據悉，廉政署偵辦這起貪瀆案的風聲，日前疑似不慎走漏，隨即就傳出前消防高層本月12日閃電請辭，甚至謠傳前高層擔心重演2022年12月前經發局長陳凱凌遭檢調帶走事件，連日來壓力山大出現脫序行為，至於詳細案情仍待檢調釐清。

檢調人員今天到台南市消防局帶回多項相關資料。讀者提供

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



