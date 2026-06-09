獨家／台南檳榔攤竟收美金？酒駕公告驚見「異世界合成圖」 網笑噴：AI腦補太狂了！

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台南市酒駕公告驚見「異世界合成圖」，右下角零錢盤內竟塞了一張紋路模糊、疑似「美金」的紙鈔，連旁邊的硬幣都融化成一團。讀者提供

政府機關公告酒駕累犯名單，本該是具法律效力、嚴謹且講求絕對真實的公文書，不料近日卻被網友踢爆，台南市政府公布的酒駕名單中竟出現荒謬的「AI 腦補照」。照片背景不僅文字扭曲、物理邏輯大打結，甚至在零錢盤中憑空變出「美金」。資訊工程師江明宗質疑，公文書依法不應任意修改，市府帶頭玩弄 AI 技術，已嚴重衝擊政府公信力。

台南市政府於5月8日公布的酒駕累犯公告中，編號27號的照片引發熱議。這張看似普通的檳榔攤背景，經放大檢視後漏洞百出。右上角招牌文字如同鬼畫符，完全不是漢字；更誇張的是，右下角零錢盤內竟塞了一張紋路模糊、疑似「美金」的紙鈔，連旁邊的硬幣都融化成一團。

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「這根本不是單純的手機去背或修圖，而是典型AI生成的虛假影像！」曾研發口罩地圖的資訊工程師江明宗指出，這類「AI幻想」出現在嚴肅的法定公告中，簡直不可思議。這份名單必須經過承辦人、主管層層簽核，卻無人發現照片背景假到離譜，顯示審查機制完全失靈。

公文書嚴禁擅改 AI 介入恐引發誠信危機

針對公文書運用AI技術，法界人士深感憂心。理論上公文書應具嚴謹性，內容圖片不應任意修改。當政府在公告中塞入虛假影像且未加標註時，民眾將難以信任照片中的「當事人」是否為真實存在，甚至會對公務資訊的整體真偽產生動搖。

目前政府對AI的規範仍顯不足，雖然數位發展部訂有大方向指引，提醒政府機關注意個資與機密，但對於「公告前影像處理」的細節，尚無明確規範。

莫讓科技成惡搞工具 市府應交代審查疏失

「科技是用來提升行政效率，而非糊弄市民。」江明宗認為，台南市政府這次「美金檳榔攤」事件，已讓具備法律效應的公文書淪為網民笑柄。市府必須正面回應：這張充滿AI幻想的照片究竟從何而來？內部的審查機制為何形同虛設？若連最基本的酒駕公告都能「造假」，市民未來該如何相信政府公布的任何資訊？

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



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