獨家／台塑油罐車切車道 撞毀轎車僅賠28萬 車主氣炸

台中的陳先生在金馬路上，被台塑貨運的油罐車，從後面追撞。（圖／東森新聞）





台中的陳先生11月29日開車到彰化想吃肉圓，結果在金馬路上被台塑貨運的油罐車從後面追撞，整台車轉一圈撞向分隔島，安全氣囊爆開，輪子也變形，拖回原廠粗估修理費就要47萬。但油罐車沒保第三責任險，台塑貨運談過之後，只願意賠償28萬，讓陳先生痛批他們沒誠意。

油罐車開在內側車道，要變換車道時，直接從轎車後方撞上來。轎車旋轉一圈，又失控撞向分隔島，車上兩人通通嚇傻。

遭追撞車主陳先生：「因為他切車道沒注意看，他就直接撞到我這樣，想說怎麼發生什麼事。」

陳先生11月29日載著女性朋友，從台中要去彰化吃肉圓，在金馬路被台塑貨運公司的油罐車從後方追撞，強大撞擊力，安全氣囊都爆開，輪框被撞歪無法再開，請拖吊車把車子載走。原本高高興興出遊，肉圓還沒吃到，但陳先生更氣的是台塑的處理態度。

遭追撞車主陳先生：「我們都一直有在討論那個賠償，然後後面他們的專員就出來，原本是想說我們把車子牽到原廠，他們就說好，就是看原廠修多少，他們去跟原廠談價錢。後來原廠開出來的估價單，他們價錢不接受，我就問說你們願意賠償多少，他就說只願意賠28萬而已。」

陳先生指控，台塑貨運公司一開始說叫他不要出險，他們自己和車廠談價格，陳先生拿到估價單後，修車費用47萬，不過車廠願意打9折。但台塑只願意賠償28萬，讓陳先生無法接受。

遭追撞車主陳先生：「他們想說用28萬跟我們和解，如果我們不接受的話，就是叫我們走保險的流程，所以目前就是還在談。只是我們就覺得說，你們一間大公司，因為對方這樣看起來是全責，卻只有這樣的誠意。」

陳先生估算除了車損47萬、新車折舊25萬，加上2個月代步費9萬元，至少損失81萬。最誇張的是台塑貨運公司的油罐車每天載運危險物品，居然沒保第三責任險。

遭追撞車主陳先生：「我這邊車險的理賠部有去查他們的保險，他們就是沒有保第三責任險，所以他們今天才會透過公司的專員來跟我接洽，要付這個賠償是由公司和司機。」

台塑貨運公司不願多談，反控是陳先生一直要錢，想私下和解，要等車禍初判表確認肇責，才能談後續的賠償。但陳先生出示對話紀錄證明，是台塑一直催要估價單，雙方顯然沒有共識。

