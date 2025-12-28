獨家／台派學者廖雨詩涉「紅錢」疑雲 曾以筆名在美國之音撰稿 7萬美元現金來源疑點待解

台派學者廖雨詩曾以筆名在美國之音（VOA）特約寫稿 翻攝自廖雨詩臉書

台派學者廖雨詩疑涉收「紅錢」案中，另有7萬美元現金也曾很特別地透過她的前男友轉為台幣給她，這與她曾以筆名為《美國之音》撰稿是否有關，令人質疑。

號稱台派美女學者的廖雨詩疑收中國「紅錢」一事，被《鏡報》揭露後，據了解，情治單位正持續關注此事，對於她所曾參與過的一些工作，是否造成國安疑慮，也在進一步了解中。

而據《鏡報》了解，廖雨詩有一段時間，曾在《美國之音》（VOA）工作，即使目前的VOA，在今年三月美國總統川普大砍許多政府單位預算後，僅能維持極低度的運作，但她最近被揭露的這些爭議言行，頗為敏感，也引起了VOA方面的注意。

廣告 廣告

廖雨詩曾以筆名在美國之音寫稿 右圖翻攝自廖雨詩臉書

VOA是美國政府80年來對全世界宣傳美國政策與文化的重要媒體，它以聯邦政府挹注的預算運作，但擁有完全獨立的編輯自主權，甚至可以批評美國政府。不過，也有美國的國會議員曾批評，指VOA在海外找人協力工作時不夠嚴謹，有時就成為各國情報人員滲透的目標。

由於VOA的特殊角色，據了解，中國在海外的情報工作人員，對於能在VOA工作、發稿的人，都相當重視，有機會就設法接觸，有時只要VOA的人能針對時局政治提出一些觀察，即使卑之無甚高論，中國方面還是都很積極地願意花錢取得。

在廖雨詩的一份中文履歷中，她把「美國國務院媒體美國之音／特約分析報導」列在其中。但事實上，VOA現在在行政上隸屬的部門，是美國的「美國全球媒體總署（USAGM）」，並非國務院。

據《鏡報》了解，廖雨詩的確有用筆名為VOA寫稿，時間可能達三年左右，而最近兩年間，就有50餘篇的報導或專題分析。

《鏡報》在之前關於廖雨詩收「紅錢」的報導中，曾提及廖雨詩拿過一筆不明來源的7萬美元現金與2千多元的英鎊，希望前男友幫她轉成台幣給她。而當記者電話詢問她這筆外幣現金時，廖曾提了一下美國之音，但隨後又反問「我為什麼要去交代我的帳號怎麼樣？」轉移焦點。

廖雨詩透過前男友轉匯的錢當中，除了人民幣外，還有7萬美金與2千英鎊的現金，也很啟人疑竇

據了解，VOA的稿費相較國內媒體為高，如果穩定供稿，三年下來，努力存錢幾乎不花，廖雨詩也許有可能存到7萬美金，對廖雨詩算是一筆不錯的收入。

但據VOA內部人士指出，廖雨詩發稿的狀況與稿子品質都不穩定，有時編輯對稿子行文用詞不了解，想要問她，她的回應都很慢，引來編輯不少抱怨，後來甚至曾被限制每個月只能發固定篇數，因此，如果要說她那7萬美金都來自VOA，其實不無疑問。

更特別的是，VOA的美金稿費都是直接匯入供稿者的銀行帳號，也都需要告知銀行這筆錢的來源為何。廖雨詩如果需要把VOA的美金稿費轉成台幣花用，只需要在自己的銀行台、外幣帳戶內轉就好，不但能減少匯損，有時銀行對大筆直接換匯，還會給優惠匯率，她為何還需拿著大把外幣現金，給前男友轉匯？實在令人費解。

廖雨詩一開始在VOA的寫稿內容，比較偏向日本方面，那是留日的她比較熟悉的領域。但一年多前，她就忽然變成寫兩岸關係較多，因而發生一些和VOA專寫兩岸的作者「踩線」的問題，雖然讓同事覺得有點煩，但廖雨詩和VOA上層的美國主管關係做得不錯，主管也曾看過廖雨詩2023年在一場台日論壇上，與時任副總統的廖清德同框的照片，覺得她應該跟綠營黨政高層關係不錯，所以美國主管都還蠻挺她。

2023年的一場台日座談會中，時任副總統的賴清德與廖雨詩(右)有這麼一張同框照。總統府提供

今年三月，由於美國總統川普大砍政府預算，把VOA的上級機構USAGM也列入「不必要的官僚機構」，導致VOA大批員工被停職及合約中斷，VOA在全球只能維持最低度的運作，因此，廖雨詩今年在VOA也幾乎沒再寫什麼稿。

然而，她這段在VOA特約寫稿的經歷，究竟是否與她一些頗受質疑的言行有關聯，也值得有關單位深入釐清。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／再傳中國滲透 台派美女學者遭爆收紅錢

獨家調查／續追台派美女收紅錢 57萬人民幣轉廖雨詩疑來自安徽這間公司

獨家調查／趴趴走接觸涉外官員 國安高層：一年前即發現廖雨詩「怪怪的」