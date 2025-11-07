獨家》台灣人權保護詐騙犯？歌后楊燕怒嗆：連鞭刑都不能

「蘋果花歌后」楊燕支持新加坡對詐騙犯從嚴處置，呼籲台灣政府應借鏡。(照片/游定剛拍攝)

新加坡媒體近日報導，為加強打擊詐欺犯罪，新加坡國會已三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，未來詐騙相關罪犯除現行刑罰外，最高可再加判24下鞭刑，以強化達到嚇阻效果。對此，「蘋果花歌后」楊燕接受《中時新聞網》訪問大力支持新加坡對詐騙犯從嚴處置，呼籲台灣政府應借鏡新加坡重罰制度。

楊燕語氣激動地說：「台灣詐欺案件猖獗，不少老人及家庭辛苦累積一生的積蓄全被騙光，只有嚴厲執行，才能嚇阻這些犯罪的人和他們的惡劣行為。」她認為目前台灣刑罰過輕，讓部分年輕人誤入歧途，「假如說你詐騙，就鞭刑，這樣才能真正嚇阻不正當的行為。」她更希望政府出手維護社會安全與治安。

廣告 廣告

台灣詐騙案猖狂，楊燕氣憤不少老人的積蓄被騙光。(照片/楊燕提供)

然而外界也質疑鞭刑恐引發人權爭議。對此，楊燕直言不滿：「以前就是殺人償命，現在殺人都不償命了，那麼連鞭刑都不行嗎？這叫什麼人權？」她強調，詐騙犯侵害的也是受害者的人權，「你有人權，把人的錢騙掉了，那受害者呢？政府應立刻嚴厲執行懲罰，這樣才會杜絕詐騙集團的猖狂。」

台灣詐騙案件近年屢創新高，犯罪手法不斷翻新，也引發社會對刑罰是否過於輕縱的討論；如何兼顧人權與有效嚇阻犯罪，仍是政府面臨的重要課題。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

更多中時新聞網報導

謝侑芯遺體恐延誤返台 家屬討公道

年終2個月 月薪6萬就達門檻

振永抖動大胸肌吸引李沐 事後喊害羞