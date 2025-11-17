獨家／台灣每天146對離婚 半數撐不過8.3年！醫揭祕：是大腦在求生存
記者張雅筑／綜合報導
根據內政部統計，去（2024）年我國共有5萬3469對夫妻離婚，粗離婚率達2.28‰，創下近5年以來新高，其中婚齡未滿5年的離婚者占33.6，是所有婚齡層中最高的。換算下來，台灣每天約有146對夫妻離婚，以亞洲各國數據來看，我國離婚率僅次於中國，在亞洲國家中位居第二。究竟是什麼原因，現代人的婚姻愈來愈難以維持？我國基因權威張家銘醫師分析後表示：「離婚潮不是速食愛，是大腦在求生存！」他解釋道，因大環境有著前所未有的壓力，導致「腦太累了，心沒有力氣愛。」
Netflix 台劇《童話故事下集》被譽為最「人間清醒」的愛情劇，劇情聚焦於柯佳嬿飾演的林宜玲與劉以豪飾演的曾學友，步入婚姻後所面臨的真實生活。從同住公婆家帶來的壓力，到價值觀與生活習慣的落差，兩人不斷因瑣事爭執、彼此消磨，曾經戀愛時的浪漫也在日復一日的現實中悄然褪色。這部劇點出「結婚不是幸福的結局，而是問題的開始」的殘酷真相，呈現從「每七天想離婚一次」的心境變化，到面對外界情感誘惑與生育壓力的拉扯等議題，貼近許多觀眾的真實經驗。如此寫實又具有同理，劇集上線後隨即在網路上掀起熱議，引發許多已婚、想婚與不敢結婚觀眾的共鳴。
台灣的離婚率近年明顯升高，統計顯示約有半數夫妻的婚姻無法撐過8.3年。這不免讓人納悶，到底是現代人對婚姻的期待改變，認為「離婚沒什麼」，還是婚姻本身面臨的壓力與挑戰過於沉重？對此，有專家語重心長指出，離婚率升高並不代表婚姻價值下降，而是反映出人們對「幸福婚姻」的要求與自我實現的意識逐漸提升。
致力將專業知識轉化為大眾易懂的健康資訊，幫助民眾理解身體機能與心理狀態之間的關聯，並提供實用的預防與改善建議的台北榮總基因醫師張家銘，談及台灣離婚率的問題，他表示，從數據來看，會覺得現代人在婚姻上好像比較不願意「吃苦」，愛情變得較「速食」，但他個人以貼近人體和心理的角度來看：「不是大家變得不珍惜，而是我們的大腦、情緒系統、生活環境，正面臨前所未有的壓力。不是愛不愛的問題，而是『腦太累了，心沒有力氣愛』。」
「現代人的婚姻，不是耐心不夠，是壓力太多。」張家銘醫師表示，上一代的婚姻模式叫「一起活下去」，而現在的婚姻模式叫「一起變好」，這是文明的進步，但也是壓力的起點。他進一步解釋道，現今的夫妻要面對房價、育兒、學校教育、長照、工作競爭、社群比較、家庭倫理和心理健康等各種問題，而這每一樣問題都會讓人們的大腦進入「警戒模式」，皮質醇（cortisol）升高，去甲腎上腺素（norepinephrine）上升，所以最後的耐心與溫柔都會被生活的現實給磨掉。醫師一針見血表示：「很多離婚不是不愛，而是因為『撐不住。』」
大家可能會覺得，婚姻就是愛情的延續，但基因權威張家銘醫師就醫學角度點出：「婚姻其實是兩個神經系統的合作，而不是兩顆心的纏繞。」他解釋道，愛情的本質不只是浪漫，它同時也深植於生理學之中：牽手、擁抱、眼神交流和信任，背後都是催產素在運作；剛相愛時的心動、期待與興奮，則來自多巴胺帶來的獎賞感與期待感。而能否控制情緒、好好溝通、願意道歉與修復關係，則仰賴血清素與前額葉皮質的運作。
張家銘指出，當現代人面對高壓生活、睡眠不足、情緒耗損時，催產素下降、皮質醇升高，夫妻之間有時出現冷戰或爭執，並不是「我不想愛你」，而是「我的神經系統在求生」。換句話說，婚姻的挑戰不只是個人問題，也不是單方面責任，而是大腦在長期調節與適應中自然的反應。綜合張醫師的分析，這番觀點是要提醒大家：「婚姻不是單靠愛維持，而是需要理解、包容和神經系統之間的合作。」
婚姻的維繫和選擇，不是只有忍耐或離婚，張家銘醫師建議，好的婚姻關係，其實需要更溫柔、更聰明地照顧自己的大腦與個性。醫師就心理學與神經科學解釋道，每個人對關係的反應方式都不同，這不僅與心理個性相關，其實也和人們的大腦結構、神經傳導物質，甚至是基因氣質有很大的關聯。張家銘醫師舉例：像是有些人天生情緒敏感，面對衝突容易想逃避；有些人則需要明確的肢體語言來感受到愛，上述的這些，其實都與血清素、催產素、多巴胺等神經物質的調控有關。
因此張家銘醫師語重心長建議大家，可以多了解自己的大腦運作模式，例如：壓力來時容易變得易怒、睡眠不足影響溝通，或對冷漠特別敏感等，這些其實可以幫助大家及早察覺「我不是不愛對方，而是神經系統過載了」。
遇到「神經系統過載的狀態」該怎麼辦？醫師建議，最簡單且最有效的方法，就是從調節這些大腦訊號開始！包括：規律睡眠可恢復前額葉功能，提升情緒與決策能力；一起散步或運動能增加多巴胺與腦內啡（endorphin），提升快樂感與連結感；每天至少一次的溫柔肢體接觸，如牽手、擁抱或拍拍肩膀，則能刺激催產素分泌，增強安全感。此外，張家銘醫師也提醒大家，在情緒激動或爭執時，先別急著講道理或說結論，應該先讓自己的壓力荷爾蒙下降，等到大腦回到平衡狀態後，再用理解的語氣表達自己的需求。
「婚姻不是一次性的選擇，而是每天持續的神經系統微調節。」張家銘醫師表示，當夫妻開始認識自己的大腦偏好與情緒特質，並預測可能出現情緒失衡的情況（如：加班過多、家庭壓力累積、睡眠不足等），就能提前因應，降低衝突，「這不只是讓關係活下來，而是讓彼此活得更安心。」
最後張家銘醫師也表示，現代社會離婚率上升，並不代表婚姻或文明退化，而是反映出，人們開始聽見自己的心聲，理解自己的需求與感受。但人們若能更理解大腦、理解壓力和理解彼此的氣質，張醫師直言，他相信，許多家庭其實有機會避免走到分開的地步，但不是因為「硬撐」或「要撐」這段關係，而是學會如何以更健康、理性且有同理心的方式去愛人。
