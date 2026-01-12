(獨家)台灣無人機國家隊整隊出海！銘旺科技領軍「產業大艦隊」 1/13 啟動東南亞戰略佈局

在全球國防供應鏈重組之際，台灣無人機產業正迎來前所未有的挑戰與機遇。(風傳媒)獨家採訪台灣無人機協會（TDA）時，協會代表坦言，「這是台灣無人機產業第一次以整體戰略姿態，集體出征海外市場。」

協會透露，這次活動不只是單一企業的商業突破，而是「台灣無人機隊」整合上下游供應鏈、以群體作戰模式輸出海外的里程碑事件。其中銘旺科技（AbonMax）將與東南亞第二大國於1月 13日在台北大直典華舉辦供應鏈論壇暨簽約儀式，正式啟動東南亞市場的戰略佈局。

產業生態系成熟 展現「打群架」國際競爭力

協會指出，台灣無人機產業經過多年技術累積與場域驗證，已經具備完整上下游整合能力。

「這次論壇非常具有指標性，銘旺科技領軍，整合了加百裕（能源電池）、碳基科技（複合材料）、系統電子（生產製造）、洞見未來（AI通訊）等國內頂尖業者。」協會代表說，「台灣已從單點零組件供應商，升級為能提供全方位系統解決方案的成熟生態系。」

協會分析，這種「打群架」的模式，不僅提升台灣產業的國際競爭力，也讓台灣完全具備承接國際大型國防標案的實力。

呼應國防自主政策 建立亞洲戰略灘頭堡

對於東南亞布局，協會強調，這是台灣落實「國防自主」政策、將國防產業化推向國際的具體實踐。「東南亞地區對區域安全與邊境監控的需求正在快速增加，台灣業者憑藉技術自主與資安可信賴的優勢，正迎來前所未有的機遇。」協會代表指出。

協會期許，以銘旺科技為首的「台灣隊」能將東南亞第二大國打造為關鍵灘頭堡，帶動更多台灣優秀供應鏈廠商一同走向國際，「讓台灣無人機產業成為全球安全供應鏈中不可或缺的力量。」

協會表示，現場各家企業對合作充滿期待，氛圍活潑但專注。從材料供應到AI通訊，每個環節都被精心布局，「這不是單打獨鬥，而是全隊協作。」

