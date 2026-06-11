獨家／台灣版《鐵拳教育》曝光！ 62年前那一刀王金平救了尹衍樑
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
韓劇《鐵拳教育》爆紅，讓師生關係再度受到關注。潤泰集團總裁尹衍樑年少時，也曾遇見真實、溫柔版的《鐵拳教育》老師王金平。尹衍樑在《尹教授的10堂課》親自回憶那段往事，當年尹衍樑打架受傷，腹部留下15公分刀傷，躲進導師宿舍。本以為等待他的是處分與警察，沒想到王金平不但替他包紮傷口，還選擇隱瞞、給他一次改過機會。這份關懷，讓尹衍樑大受感動，從此告別叛逆，努力向上，成為一代企業家。
當叛逆班長尹衍樑遇見王金平 62年前台彎溫柔版《鐵拳教育》上演
改變人生那一刀，看見溫柔的教育真力量。《尹教授的10堂課》中，尹衍樑回憶年少輕狂歲月。當時的他充滿對父親的怨恨，總覺得自己不被理解、不被愛，因此把內心的不滿與憤怒都發洩在打架鬧事上。在軍事化的進德中學聚集許多來自不同背景、個性叛逆的學生，在這樣的環境裡，拳頭往往成了證明自己的方式。
就在王金平擔任導師那一年，尹衍樑又與人發生衝突，雙方持刀互毆。他刺傷對方臀部，自己腹部也被劃出一道長達15公分的傷口。滿身血跡的他害怕被教官發現，只能躲進導師宿舍。原本以為被抓到後一定會受到嚴厲處分，甚至可能被送警察局，但王金平卻沒有這麼做。
王金平不但替他隱瞞，還親手幫他清理傷口、上藥包紮。這份超乎想像的包容與信任，讓原本以為全世界都放棄自己的尹衍樑深受震撼。多年後回想起來，他依然認為，那一天不只是受傷的一天，更是人生開始轉變的一天。
王金平、于敦德恩師照亮尹衍樑迷途路 助他重新找回人生
在進德中學求學期間，尹衍樑生命中最重要的兩位恩師，就是于敦德與王金平。這兩位老師沒有用責罵改變他，而是用陪伴、理解與關懷，一步步帶他走出人生低谷。
于敦德老師像一盞溫暖明燈，在尹衍樑最迷惘的時候陪伴著他。老師不只教書，更願意花時間了解學生的內心世界。他看見尹衍樑的優點與潛力，因此給予大量鼓勵與機會，讓原本缺乏自信的少年開始相信自己。
而王金平則教會尹衍樑另一件更重要的事，就是尊重與信任。王金平始終相信：「他的本性不壞，只是年輕、血氣方剛而已。」這句話看似簡單，卻改變了一個孩子對自己的看法。「當所有人都把你當壞學生時，只要有一個人願意相信你，力量就足以改變一生。」
尹衍樑後來常說，如果沒有這兩位老師，他的人生很可能走向完全不同的方向。正因為有人願意相信他，所以他也開始願意相信自己。
尹衍樑父親的眼淚化堅冰 父子多年怨恨終於融化
在《尹教授的10堂課》中，尹衍樑少年時最深的心結，其實不是學校，而是父親。他一直認為父親對自己嚴厲冷酷，從來沒有真正關心過他。因此愈是被管教，他愈想反抗，父子關係也愈來愈緊張。就在刀傷事件之後，父親特地到學校探望他。兩人坐在校園花圃旁的石椅上，附近還有許多學生來來往往。沒想到一向嚴肅堅強的父親，竟然當場落下眼淚。這是尹衍樑人生第一次看見父親哭。
父親流著淚對他說：「我不是不愛你，我一定要你的未來好。」短短一句話，卻像一把鑰匙，打開他封閉多年的心門。原來父親不是不愛他，而是不知道如何表達愛。過去那些責備與嚴格要求，背後其實藏著深深的期待與關心。那一刻，尹衍樑心中的怨恨開始瓦解。他平靜地告訴自己，父親是愛他的，只是表達方式不同而已。多年後回顧人生，他認為這場父子之間的和解，與王金平老師的信任一樣，都是改變命運的重要關鍵。
王金平信任尹衍樑創造尊重感 信用成為人生資產
高一那年，進德中學舉辦校外露營活動。由於學生大多被貼上問題學生標籤，許多老師都擔心帶隊會出事，因此紛紛婉拒。只有王金平願意相信這群孩子，答應帶大家到員林百果山露營。不過他也提出兩個條件。第一，絕對不能鬧事；第二，必須準時回營集合。
在課堂上，王金平特別問大家是否願意遵守承諾，全班學生都舉起了手。那一刻，看似簡單的舉手，其實是一份承諾，也是一份責任。到了露營當天晚上，學生自由活動後，所有人竟然真的在規定時間前準時回營。沒有鬧事、沒有失控，也沒有讓老師失望。尹衍樑回憶，那一晚大家心裡都只有一個念頭：「人家尊重我，我也要尊重人家。」
王金平則告訴學生，這就是信用。信用的價值在於彼此信任。老師相信學生，學生也必須完成承諾。這堂課讓尹衍樑深刻明白，真正的尊重不是別人給的，而是自己用誠信換來的。
尹衍樑掃地擦窗體悟人生 細節決定未來高度
改變後的尹衍樑，不只成績進步，更重要的是生活態度徹底改變。他不再透過打架證明自己，而是透過努力與認真贏得尊敬。在工廠實習期間，他負責木工與機械操作。每次工作結束後，他都會把工具整理得井然有序，地板打掃得乾乾淨淨，甚至連角落灰塵都不放過。于敦德老師看到這些細節後，決定把工廠交給他管理，甚至放心把鑰匙交給他保管。
于敦德認為，一個人是否真正改變，往往不是看他說了什麼，而是看他做了什麼。尹衍樑從掃地、整理工具到擦拭機器，每一件小事都展現出責任感與自律。尹衍樑後來說，當時他給自己的要求是：「成績要第一、畫圖要第一，連掃地與擦窗戶也要第一。」因為他明白，人生真正的競爭力，不是在做大事時才認真，而是在沒有人注意的小地方依然全力以赴。這種態度，也成為他日後經營企業的重要基礎。
真實版《鐵拳教育》！ 王金平相信尹衍樑成就教育佳話
韓劇《鐵拳教育》用強烈手段喚醒失序的校園，而尹衍樑的人生故事，則像是一部真實上演的「溫柔版《鐵拳教育》」。62年前在彰化進進德中學那一年，腹部15公分的刀傷差點改變一個少年的未來，但真正改變尹衍樑人生的，不是那一刀，而是王金平選擇相信他的那一刻。
本文撰寫與摘自今周刊出版之《尹教授的10堂課》
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