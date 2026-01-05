獨家／台灣球員跨海發威！陳家維單場3安助海豚隊勝

前統一獅內野手陳家維單場三安，順利帶領海豚隊搶下勝利。（圖／東森新聞）





中國的CPB立春聯賽進入第四天，由上海正大龍對上廈門海豚，台灣球員再度發威，前統一獅內野手陳家維單場三安，順利帶領海豚隊搶下勝利；不過比賽到一半，卻傳出轉播設備故障的意外，現場計分板大當機，線上轉播也一度沒字卡也沒聲音。

CPB立春賽還在進行中，上海正大龍出戰廈門海豚，關鍵九局，海豚隊李嘉翔上場關門，順利奪首勝，中繼投手戴宏鈞上場一局，也有2k，但被敲出一分。

廈門海豚隊投手戴宏鈞：「滿亢奮的，有機會上去的時候，可以再把自己的心情跟節奏穩定下來，幫助球隊守下勝利。」

廣告 廣告

比賽一開始由廈門海豚率先得分，前統一獅球員們紛紛發威，投手陳育軒棄投轉打也敲安，內野手陳家維單場3安猛打賞，一度以3比1領先，不過到了第八局陷入膠著，正大龍隊換上神全林益全代打，面對前富邦悍將投手林詠翔，敲出2分打點的二壘安打，追平比數，而前一場的MVP巴奇達魯妮卡兒，也有雙安演出，可惜最後正大龍隊未能連勝。

上海正大龍隊球員巴奇達魯妮卡兒：「那一球其實沒有想很多，我只是想要幫球隊盡一份心力，幫大家、幫整個團隊，可以把這個危機守下來。」

儘管已經是第四天，但在啦啦隊的助力下，球迷依舊情緒高漲。CPB開打至今，除了首日有坐滿之外，其他幾場幾乎只有七八成球迷，可能原因也跟票價有關係。

球迷：「票價定價高一些，那可能就更加需要通過選手的表現來吸引球迷，這棒球可以多多再努力一下，畢竟跟台灣還是差有點距離。」

不過現場也出現小插曲，計分表大螢幕在第二局時，突然壞掉整個全黑，連帶轉播也出現問題，字卡聲音都不見，出現放送事故，不過幸好在第五局時終於修好，結束這個小插曲。

更多東森新聞報導

林益全轉戰中國棒球城市聯賽！加盟上海正大龍 月薪曝光

遭爆赴中國棒球聯賽打球！林益全：不排除任何可能

中國棒球聯賽明年開打！曹錦輝、林益全遭爆在名單中

