獨家／台灣第一人！蕭美琴IPAC歐洲議會演說 背後推手是她：榮耀與責任

記者張雅筑／台灣－比利時報導

我國副總統蕭美琴無預警現身位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，並以「Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：世界在動盪變局中可信賴的夥伴）」為題發表演說，她一上台，讓現場所有人都驚訝和感動不已。（圖／受訪者提供）

我國副總統蕭美琴在當地時間7日現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會，並以台灣副總統身份發表「Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World（「台灣：世界在動盪變局中可信賴的夥伴）」演說，讓在場所有人都驚喜萬分，許多挺台國家的議員或政要也相當感動。知情人士透露，這場保密到家的IPAC歐洲議會演說，早在8月就開始規劃，促成的關鍵人物之一就是歐盟議員蕾斯曼（Miriam Lexmann）。

副總統蕭美琴日前無預警現身比利時首都布魯塞爾的歐洲議會並發表演說，創下我國現任副總統首度踏入歐洲議會、在外國議會發表演講的歷史紀錄，更象徵台灣在國際外交上取得罕見而重要的突破。除了副總統蕭美琴和陪同出席的外交部長林佳龍、駐歐盟代表謝志偉大使和隨扈外，還有3名台灣人在場見證這歷史性的一刻，包括：台灣IPAC成員暨立委范雲、Hello Taiwan執行長江明信，以及中央社記者。

這場比利時布魯塞爾「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會，有50多位來自世界各國的議員到場參加，他們非常專心聆聽蕭美琴的演說。（圖／受訪者提供）

與會者之一的台灣人Hello Taiwan執行長江明信，他透露，現場所有人都不知道副總統蕭美琴會到場並發表演說，所以看到她出現時，第一時間都是相當驚訝的，接著的反應是感動和支持。（圖／受訪者提供）

眾所皆知，Hello Taiwan於今（2025）年8月26日在台北主辦了IPAC在台灣的官方歡迎晚宴，接待來自歐洲、亞太與北美多位友台國會議員，當時副總統蕭美琴也有出席，知情人士透露，那場晚宴至關重要，除了加深台灣與各國國會聯誼，更奠定副總統蕭美琴的人脈與支持基礎。獲邀出席IPAC歐洲高峰會的Hello Taiwan執行長江明信告訴記者，就他瞭解和掌握到的消息，副總統蕭美琴赴歐演說的邀請，其實也剛好就在8月開始祕密規劃。

外交部長林佳龍表示，為了避免中國掌握情資或施壓干擾，所以這次的出訪全程都在高度保密下籌辦。與會的江明信進一步說明，根據歐盟規定，要使用該議會需要兩名歐盟議員同意，所以副總統蕭美琴得以站上歐洲議會的講台上，關鍵人物是IPAC歐洲議會共同主席蕾斯曼（Miriam Lexmann），「多虧有她的支持，加上她找來愷達（Bernard Guetta），他們邀請蕭副出席，一切才可以那麼順利，才會有今天的我國首位副元首蕭美琴站上歐洲議會演講。」

蕾斯曼不僅公開力挺台灣，明確指出歐洲有權與台灣深化合作，甚至還說：「能以歐盟議員身份接待台灣副總統，是榮耀也是責任！」這番言論展現出對台灣的真誠支持，也讓台灣人民深切感受到國際友誼的溫度與民主夥伴間的情誼。

知名人士透露，副總統蕭美琴得以獲邀赴歐洲議會參加IPAC年會並發表演說，促成這一切的關鍵人物是歐盟議員蕾斯曼（Miriam Lexmann），她非常支持台灣，在她的幫助下，才能創下我國現任副總統首度踏入歐洲議會、在外國議會發表演講的歷史紀錄。（圖／受訪者提供）

Hello Taiwan執行長江明信（圖右）表示，歐盟議員蕾斯曼（Miriam Lexmann）對台灣相當支持，她不僅公開力挺台灣，還說：「能以歐盟議員身份接待台灣副總統，是榮耀也是責任！」（圖／受訪者提供）

江明信補充說：「全場50幾位各國的議員，大家都不知道蕭美琴會出席，所以當她出現並站上講台時，大家都非常驚訝和感動。外界都覺得中南美洲許多國家都與台灣很疏遠，但這回有不少中南美洲的國家議員出席，包括：巴拿馬、烏拉圭和巴拉圭等，他們也都很積極和台灣交流，所以台灣在外交上，算是逐步拓展新的友誼圈。」

最後江明信表示，真正令人動容的，不僅是蕭美琴那場歷時8分鐘、內容精闢的演講，更是她理性堅定、柔中帶剛的外交風格。「演說結束後，她立即走下講台，主動與各國議員一一握手、交流，態度熱誠而自然，讓人深刻感受到台灣外交的自信與溫度。」江明信強調，這場保密到家的蕭美琴副總統於IPAC歐洲高峰會演說，除了讓世界看見台灣，也寫下歷史新頁。

演說結束，蕭美琴微笑下台，步伐穩健地走向各國議員，她一一握手致意和交流，語氣溫和而自信，充分展現了她在外交場合的從容與敏銳。（圖／受訪者提供）

許多國家議員包圍著蕭美琴，等待著與她互動和交流，可見台灣的外交努力已在國際社會開花結果，展現出日益提升的影響力。（圖／受訪者提供）

Hello Taiwan執行長江明信也獲邀出席這場IPAC歐洲高峰會，他表示，讓自己非常感動的是，副總統蕭美琴看到他時，特地走過來致意，並感謝他為外交的努力，特別是8月在台北舉辦的IPAC在台灣的官方歡迎晚宴，「她貴為國家副元首，但一點架子也沒有，連小事情都記得很清楚，還特地過來跟我道謝，讓我滿訝異的。」（圖／受訪者提供）

IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）是一個全球性、跨黨派的議會聯盟，致力於促進對中國政策的民主應對，並積極支持台灣參與國際事務。江明信說，Hello Taiwan作為台灣民間的交流橋梁，長期與IPAC合作，未來也將持續推動更多民間與立法層級的連結，「為了台灣的立場和擁有更多國際盟友，期待之後各黨派都可以有人出席參加。」

