獨家／台灣資金千億赴美人才出走？ 國發會回應

財經中心／廖珪如報導

國發會舉行年終記者會，主委葉俊顯（右二）領高層回答媒體問。（圖／記者廖珪如攝影）

行政院國家發展委員會今（3）日舉行年終記者會，提到半導體赴美，以及整合各部會發展 AI 等產業，不過《三立新聞網》就人才是否外移北美，尤其上週輝達來台資金為 33 億台幣，而半導體供應鏈卻是數十、數百億美金佈局海外，會否有人才掏空的疑慮？國發會主委葉俊顯以台積電為例，強調台積電員工去不是久留在那邊，企業在海外設廠是一個全球佈局，現在雖然到北美投資很多，但是美國到台灣也會聚焦五大信賴產業例如半導體、礦物會有更大的連結。

五大信賴產業連結：台美 AI 與繁體中文大語言模型合作

相關連結包括主權 AI、大語言模型的合作，會有 GOOGLE 和微軟，台灣可以替他們建立繁體中文的語言資料庫，美國希望台灣可以建立中文語言資料庫，那麼台灣的資料廠商就可以藉由資料庫進入全球，其實是會互利共享的。很多人都會認為我們投資太多美國，但是未來美國也會增加對台灣投資，以台積電為例，台積電赴美做很多的對美製造的訓練，他們還會回來，而日本、德國的人才也必須到台灣接受訓練，因此，人才過多赴美可能是個短暫的迷思。

友善雙語環境與就業金卡：吸引全球科技人才來台

只要台灣把雙語環境營造得更友善，反而會有更多人才透過就業金卡來台灣工作。且隨著中國政治制度越趨專制獨裁，外國媒體、廠商也都逐漸進入台灣。國發會強調整體策略是將台灣從「AI 硬體強國」升級為應用解決方案輸出國。在台美貿易協議 ART 與投資合作備忘錄的基礎下，透過 AI 新十大建設與五大信賴產業推動，目標在 2040 年創造 15 兆元產值與 50 萬個高薪就業機會。台美間的技術交換與人才培訓機制，將建立更深層的民主供應鏈韌性。

