獨家／「台灣革命共產黨」危險嗎？竟揚言推翻國家 前國安會幕僚這樣說

台灣近日驚傳有人成立「革命共產黨」，據了解，成員主要與國際組織「革命共產國際（RCI）」相關；雖陸委會指其為「思想性社團」，但台共黨宗旨卻是「推翻中華民國統治階級」，令人擔憂，「階級鬥爭」是否將成為合理化極端行動的藉口。對此，前總統府國家安全會議助理、現為北市中山大同議員擬參選人的林子揚，接獲媒體詢問時特別提醒，應注意其背後資金來源、以及組織聯繫，是否涉及中共「長臂管轄」或境外勢力資助。

台共黨宣稱，他們是台灣解嚴後，首個以革命共產主義為綱領的政黨，矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾、推翻中華民國統治階級、建設共產主義的主導力量。但內政部後續回應，該黨不符《政黨法》規定，倘提出申請，應不予備案；因為依據《政黨法》，政黨若召開成立大會，必須15天前通知內政部、由後者派員列席。但內政部強調，未接獲台共黨成立大會之通知、更沒派員列席，因此眾人宣稱成立的台共黨，顯然不符法規。

前國安會助理、中山大同議員擬參選人林子揚。（圖／民視新聞）

林子揚則向記者解釋，我國憲法雖保障言論及結社自由，但必需合法向內政部申請，並得確保資金來源的合法性。但如今，考量台海情勢嚴峻，一個與國際共產組織串聯、甚至標榜革命的團體，竟還以「推翻統治階級」的激烈手段為主張，這絕對是公然挑戰台灣的民主法治、現有制度。他還提到，因台共黨與國際組織「革命共產國際（RCI）」掛鉤，背後的資金來源與組織聯繫，是否涉及中共「長臂管轄」、或境外勢力資助？顯然得請國安單位密切注意。

據悉，林子揚過去不僅擔任過謝長廷的幕僚，也曾效力外交、國安體系，現在則投入中山大同議員選戰，打算帶著專業進軍北市政壇。他以過去任職僑委會部長辦公室主任的經驗，直言說，我國對於海外僑團補助，設有嚴格審查制度，就是為了斷絕中國勢力。林子揚也承諾，未來如果進入市議會，一定要求市府各局處，嚴格審查社團補助、檢定補助清單、甚至建立「紅線制度」，若團體曾發表煽動暴力言論、或接受境外敵方勢力指示，只要有嫌疑，應立刻中止補助資格。

不僅如此，他進一步表示，自己也要將「反滲透條款」納入標案合約；若擔任議員，會提案要求台北市政府，在所有委外勞務案、或標案合約當中，加入「反滲透承諾書」，確保執行市府計畫的單位，不具備境外敵對勢力背景。

「我們支持多元意見，但絕不容忍任何試圖破壞、挑戰現有法治秩序的黑手！」，林子揚直言說。

