獨家》台灣高鐵年終3.4個月 總獎金7個月創新高

台灣高鐵年度總獎金估7個月創新高。（本報資料照片）

台灣高鐵年終獎金今出爐！據了解，高鐵公司114年度總獎金包括營運激勵金1.2萬元，約0.2個月薪資，已於今年1月2日發放完畢，年終獎金則是每位員工3.4個月薪資，預計2月6日發放，另還有績效獎金，平均為3.4個月薪資，將依個人績效等條件於6月30日發放。繼去年整體年度總獎金逾6.5個月後，此次整體估計約7個月，再度創新高。

台灣高鐵董事長史哲給員工內部信全文：

各位同仁，大家平安！時光流轉、冬意漸濃，再過不久我們就要歡度農曆新年，而台灣高鐵最重要的春節疏運也即將展開。在此先跟大家拜個早年，衷心祝福每位同仁，新的一年，所有期待與美好都能實現！

2025是豐收的一年，非常感謝大家一年來的辛勞付出，讓我們無論是運量或營收都能有亮眼的成績，更要感謝董事會通過了本公司「114年度總獎金提撥及分派」案，對公司經營成果給予肯定與鼓勵，將通車以來最好的營運成果，與全體同仁一同分享，以感謝同仁們的兢兢業業、堅守崗位，未來也請大家一起繼續努力、攜手打拚！

展望2026，是台灣高鐵非常關鍵的一年。我們在歡慶的豐收之餘，務必牢記二項重要的要求。首先，必須做好高鐵通車營運20周年以及「高鐵 2.0」的各項準備工作。再過幾天，左營基地第二檢修廠即將舉辦上梁典禮；很快地，燕巢總機廠擴建工程也將在春節後動土；眾所期待的新世代列車 N700ST 預計7月自日本出廠、8月抵達台灣，展開各項測試及試營運作業；而700T列車、各車站及行控中心的硬體更新、改善更從去年就陸續展開，「高鐵2.0」是在營運、維修、資訊以及服務的全面提升，希望讓旅客更真實地感受到台灣高鐵的蛻變與嶄新面貌！

其次，我要非常嚴肅地提醒大家，台灣高鐵能夠有今天的成果，是過去20年來，每位同仁日以繼夜、戰戰兢兢，提供旅客安全、準點、優質的旅運服務，才獲得全民的肯定，持續締造旅運佳績。然而，回顧過去短短數月，卻接連發生了「列車停站未開門即發車事件」、「通訊異常事件」、「試運轉列車蓋板脫落事件」⋯等過去從不曾出現的重大疏失，這正是給自認已十分熟悉高鐵營運的我們一記當頭棒喝！

我們絕不可以自認足夠資深、熟悉作業程序就輕忽了安全細節。相反的，每一個動作都必須始終如一，永遠把安全紀律確實落實到工作之中，才能確保高鐵營運安全！因為無論規章如何縝密，最終能夠為安全把關的，仍是我們在工作崗位上的認真、專注，鎖緊每一顆螺絲、確認每一項流程，才能真正守護營運與旅客安全。「沒有安全，就沒有高鐵」絕對不是口號，是每個高鐵人的紀律與使命！

展望新的一年，我們不僅懷抱著迎接新車與通車20周年的美好期待，更期許大家在各自崗位上更加勇於任事、果敢當責，發揮高鐵人Go Extra Mile精神，持續提升高鐵服務品質、守護旅客安全！讓台灣高鐵不只是交通動脈，更能成為超越距離的台灣動脈！祝福各位新春如意 身體康健 闔家平安。

