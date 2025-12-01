獨家》台灣鯛首度檢出「動物用藥」 漁業署要求案場移動管制

〔記者楊媛婷／台北報導〕全聯販售的台灣鯛魚排被檢出不可用在水產品的動物藥物「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，已啟動下架，農業部漁業署今(1日)表示，這是第一次在我國生產的台灣鯛驗出該藥物殘留，已溯源該台灣鯛養殖廠在雲林，並於今日發公文予雲林縣府要求全場移動管制並展開調查。

恩氟喹啉羧酸為一種氟奎諾酮類(fluoroquinolone)抗生素，具有廣效性抗菌作用，可對抗革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌， 我國規定該藥物可用於牛豬及家禽等，但禁止使用在水產品，若該用藥攝取過量會對人體腎臟等有風險。

漁業署副署長繆自昌表示，這批台灣鯛非產銷履歷水產品，經溯源養殖場在雲林，已於今早發公文予雲林縣府要求全場移動管制，該署和防檢署人員也將前往該養殖場抽樣調查。

繆自昌進一步指出，將會直接抽樣該養殖場的其他魚體檢查是否有違規用藥，但不會抽水體和底泥，主要是因底泥和有無藥物殘留不一定有直接關係，水體本身會流動，若有違規用藥，在其他魚體就可檢出。

繆自昌表示，恩氟喹啉羧酸通常是自中國進口的黃魚等檢出，10年前也曾在台灣養殖的鰻魚檢出，當時疫調顯示是受到鄰場污染所致，這是第一次在我國養殖的台灣鯛檢出該藥物殘留。

繆自昌指出，在水產動物上有其他同樣可對抗相關細菌的合法允用藥物，價格也和恩氟喹啉羧酸接近，並且過去水產品上若有違規用藥，檢出的結果通常會超過1ppm，這次檢出的量則是0.028ppm，不排除可能是水源受到污染，該藥物可用在畜牧動物，規定藥物殘留量則是0.1到0.3ppm之間，因此不排除鄰場污染，但詳細結果仍待疫調，也因疫調必須一步步確認可能的污染源，還無法確定疫調出爐的確切日期，而直到疫調結果出爐前，該養殖場的台灣鯛都移動管制。

繆自昌表示，民眾購買水產品，可認明有產銷履歷等驗證。

