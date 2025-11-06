獨家／台灣3名一貫道道親遭中國起訴 罪名：涉嫌利用邪教組織破壞法律
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
三立新聞網獲得獨家消息，已經被中國羈押超過一年的台灣3名一貫道道親，日前遭到起訴，罪名是：涉嫌利用邪教組織破壞法律實施罪。家屬對於一貫道總會一年多來，沒有收到來自一貫道總會的關心，「非常遺憾」。
台灣3名一貫道道親遭中國羈押超過一年 日前起訴全案移往院方
臺灣3名加起來超過200歲的一貫道信徒在廣東被捕，從去年10月到現在已經超過一年，家屬等不到家人歸來，這一年來天天心急如焚。上個月傳出周爺爺、江阿姨、謝阿姨已經遭到偵辦的珠海地檢署，以觸犯《中華人民共和國刑法第三百條》起訴。
條文內容：
【組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施罪】：
組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。情節特別嚴重的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。情節較輕的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，並處或者單處罰金。
《中華人民共和國刑法第三百條》很重 家屬透過當地律師全力救人
家屬表示，日前收到大陸律師轉發中國廣東珠海法院的開庭通知：【珠海法院】辯護人：被告人周XX、江XX、謝XX（3位台灣人）、林XX、何XX（當地人）涉嫌利用邪教組織破壞法律實施罪一案將開庭審理。請辯護人準時出庭。
一名資深一貫道道親K先生表示，家屬多次透過各管道尋求協助、聯繫台灣一貫道總會卻未果，無論是公開聲明或記者會都沒有，家屬趕到「非常遺憾、失望」。
一貫道高層傳曾赴陸溝通 但內容成謎
根據他的瞭解，「總會確實有努力尋找營救的途徑，但外界完全不知道會談成果，也未見任何公開說明。」道親們私下透露，這一年來他們一邊持續祈禱、一邊等待，也感到焦慮無力。大家最盼望的，是總會能出面召開記者會、表明立場，讓外界了解事件真相。
虔誠傳道卻遭公安逮捕 信眾震驚、家屬心碎
K先生表示，被捕的三位道親年事已高，長期在宗教弘化上盡心盡力。根據了解，他們是隨駕點傳師前往當地協助講道時，被中國公安以「違法宗教活動」名義拘捕。他說：「我們都很難過。這些長者一生奉獻，沒想到只是去弘道就被抓走，讓所有信眾震驚。」目前中國境內其他道親及相關人員，也有被起訴或受調查的情況。總會隨後發出內部通知，嚴禁任何成員再前往大陸從事傳道活動，以免再度發生類似事件。
中國刑法第300條成枷鎖 呼籲總會開記者會以中華文化復興正視聽
K先生說中國以《刑法》第300條「組織、利用邪教破壞法律實施罪」起訴三名道親，並製作影音宣傳，將一貫道定義為「邪教」。這是「以政治恐懼掩蓋文化歧視」的行為。K先生表示，家屬與多位道親建議，台灣一貫道總會應該勇敢召開記者會，向社會與國際說明立場，強調一貫道的核心精神是「推崇儒家倫理、弘揚中華文化」，並不是任何政治組織。「應該以『中華文化復興運動』為出發點，向國際發聲，營救被拘留的道親。」。
