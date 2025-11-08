獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
記者李育道／台北報導
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。
莎莉蔓指出，截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，平均停留約四至五天，花費約新台幣一萬元左右。主要旅遊季集中在每年11月至隔年4月，氣候涼爽舒適，是歐美旅客與台灣人共同的避冬首選；而每年四月舉行的潑水節（Songkran Festival），不僅是泰國最盛大的傳統節慶，也是最受台灣旅客喜愛的節日之一，「不分年齡都玩得開心，連很多家庭客也會專程安排這個時間出發」。
展望即將到來的春節九天連假，莎莉蔓表示，泰國同樣會慶祝農曆新年，但商家與景點照常營業，無需擔心店家休假問題，「無論是購物、美食或SPA體驗，春節期間都能盡情享受假期，非常適合家族或親子旅遊。」
至於泰國旅客來台狀況，莎莉蔓分享「我自己非常喜歡台灣，也發現泰國人對台灣印象很好，特別迷上珍珠奶茶、甜點、山景和城市氛圍。」她表示，雖然今年泰客來台統計尚未完全出爐，但觀察近年趨勢，兩地往來人數都有顯著成長，「無論是台灣人愛去泰國潑水，還是泰國人來台尋珍奶，都是友誼交流最可愛的證明。」
今年泰國觀光局台北辦事處也參加ITF台北國際旅展，攜手旅行社與航空推出限定優惠、6大經典舞蹈與DIY體驗、KOL現場分享，邀請台灣旅客以更聰明的消費方式，開啟更有深度與溫度的泰國旅程。
