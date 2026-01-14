獨家／台積法說會目標價上2字頭成標配? 大盤地板價曝

財經中心／綜合報導

三立財經台《小資巴菲特》節目主持人李昕芸在台積電法說會1月15日前夕，訪問到統一投顧總經理廖婉婷。廖婉婷指出，目前法人圈認為，台積電今年的資本支出大概會落在 480 到 500 億美元。這點非常重要，因為如果數字比這個高，相關設備股可能就又有機會。如果低於的話，也不見得是壞事，因為有時候台積電會逐季上修。重點還是要看它對 AI 的 CAGR（複合年均成長率）。如果 CAGR 上修，其實資本支出就算保守，也有可能是下一季再上修，先保守一些有時候反而會讓大家安心。這兩個指標（資本支出與 CAGR）是首先要關注的。

獲利趨勢與毛利率分析

獲利會影響股價，目前毛利率趨勢預計會持續在 60% 以上。先前第二季、第三季時，市場曾擔心毛利率會掉到 50% 或 55%，因為美國設廠成本很高。但現在看來，美國廠的進度與良率都比預期好，加上 AI 營收比重持續擴大，而 AI 產品具備高單價、高利潤率特性，因此毛利率有機會上升。

股價特性與進場時機

台積電股價有一個特性：通常法說會前會漲一段，法說會後就會利多實現，股價休息一陣子。現在市場已經在討論這些議題，所以正在漲。如果法說會優於預期，可能隔天再漲一段就會休息，這屬於利多出盡或乖離過大的籌碼整理。但就趨勢而言，不論是資本支出還是 AI 發展，AI 晶片都非常需要台積電。中長線投資人如果想買台積電，反而可以趁股價休息整理時進場。

供應鏈與封測設備

廖婉婷認為，總體評價方面來說封測相關設備股的業績成長性可能會更高。此外，無塵室也值得關注，通常瓶頸段會被重視，就像目前的記憶體也是瓶頸段，所以記憶體漲幅較大。

台積電對大盤指數的貢獻（數學假設）

關於台積電會漲到哪裡，我們參考外資報告。有外資將台積電（2330）的目標價看至 2,330 元。以此進行計算：若從收盤價 1,680 元漲至 2,330 元，價差為 650 元。以台積電每漲 1 元對指數貢獻約 8 點計算，單純台積電的部分就能帶動指數上漲 5,200 點，大盤指數將會推升到 3 萬 5 千多點。

鴻海的競爭力與評價壓抑

此外關於重要供應鏈鴻海為何股價徘徊在目前的數字，基本上，廖婉婷分析，目前根據外資報告仍認為其具備競爭優勢，但在 AI 發展趨勢下，法人更看重毛利率、營收與獲利是否同步成長（YoY）。現在 AI 量雖然大，但供應鏈開始殺價。以前若能掌握 NPI（新產品導入）並提供 Total Solution（完整解決方案），通常能獨吃一段時間的訂單。但現在能獨供的時間點不長，因為 NVIDIA 讓更多廠商進來競爭，進而影響毛利率。根據目前法人與外資報告，鴻海 2025 至 2027 年的毛利率預估逐年往下，這可能是目前壓抑其評價的關鍵。

