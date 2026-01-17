獨家》台積電擴大投資台灣！今年加速蓋4座先進封裝廠
〔記者洪友芳／新竹報導〕台美關稅底定，晶圓代工龍頭廠台積電(2330)持續投資台灣，除了先進製程的晶圓廠之外，也大手筆投資先進封裝(AP)，供應鏈傳出，台積電今年在南科、嘉義將共再投資建四座先進封裝廠。預計下周由資深副總經理暨副共同營運長侯永清對外宣布持續在台投資後段的產能佈建行動。
台積電目前在嘉義科學園區投資興建二座先進封裝廠，也就是一期的P1、P2，P1可望上半年之前量產，P2已完工將裝機，接下來將投資興建二期的二座廠；南科三期將續投資二座先進封裝廠。
台積電周四召開法說會宣布，因AI需求強勁，今年資本支出調高到520億美元至560億美元，其中，台積電將提高先進封裝的投資，今年先進封裝與光罩製作資本支出可望介於10%至20%，高於過去佔比10%或低於10%。今年營收貢獻今年將高於10%，高於去年約8%，未來五年成長速度將高於公司平均值。
台積電指出，短期先進製程與先進封裝產能供應仍吃緊，已積極透過提升生產力緩解壓力；未來三年的資本支出將「顯著高於」過去三年，以支持結構性成長，期望資本支出轉化為實際產能後，供需差距有望縮小。
更多自由時報報導
法說會太威！外資上調台積電目標價 高盛估2600元列「強烈買入」
台美關稅細節！美商務部長盧特尼克完整專訪1次看
台海失控、全球晶片將停擺？德媒揭 : 歐盟手握祕密王牌 「這家公司」成關鍵變數
台積電和三星差距有多大？韓媒給出驚人答案
其他人也在看
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
魏哲家一句話點燃電力焦慮！「這些重電股」訂單一路排到2032年 法人直指最強是「這檔」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導護國神山台積電（2330）法說會向來是科技業風向球，但這一次，市場焦點卻意外轉向「電力」。董事長魏哲家在法說會上罕見直...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
不給人上車了？這新制受惠股「狂漲49%」連6噴登強勢股王 網哀：根本買不到
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（15）日台股加權指數收盤30,810.58點，跌131.2點，跌幅0.42%，觀察昨日表現強勢個股，台境*（8476）作為近期土方新制受...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
纖維布狂潮來襲！南亞漲停後再衝5%噴量36萬張 「這檔」連3漲近15%炸205億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導晶圓代工龍頭台積電於昨（15）日法說會上公布亮麗財報及展望，激勵今（16）日終盤收紅，股價上漲2.96%來到1740元，創歷史新...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
「台積電被賣了？」網憂台美關稅15% 神山喊安啦：樂見合作
台灣對等關稅15%不疊加，台灣已承諾投資半導體產業5千億美元，有網友擔心台積電（2330）會被賣了、疑問台灣給台積電為什麼還能沾沾自喜？對此，台積電表示，樂觀其成，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係很重要。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 124
【Yahoo早盤】雙重利多激勵！台股大漲逾500點衝31,339點新高 分析師：抱股過周末
台美關稅談判出爐，台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，再加上台積電（2330）法說會表現優異，激勵台股今（16）日跳空大漲逾500點，站上31,339.39創新高。顧德投顧分析師黃紫東受訪表示，雙重利多消息帶動資金大幅回流，尾盤有高機會站穩3萬1整數關卡，盤勢呈現健康的資金輪動格局，並建議投資人不急於短線大幅調節持股。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
劉德音看好記憶體前景 砸2.46億加碼美光股票！
【緯來新聞網】隨著AI需求爆發，記憶體市場熱度持續攀升，迎來新一波超級循環。台積電前董事長、現任美光緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 59
「客戶比我們還有錢」魏哲家一句話定調AI沒泡沫/金寶爆量漲停 領軍熱門成交股/台股創高卻無感 高股息ETF卡關在哪？｜Yahoo財經掃描
受美國科技股拉回與銀行股走弱影響，投資人對企業財報與政策不確定性保持觀望，美股四大指數全面收低，道瓊工業指數下跌0.09%，標普500指數下滑0.53%，那斯達克指數走弱1.00%，費城半導體指數亦走跌0.60%。科技股方面，甲骨文因AI基礎建設相關訴訟與資金壓力疑慮走跌，博通與輝達在高基期下出現獲利回吐，加上銀行股持續受到政策與監管不確定性影響承壓，形成科技與金融同步走弱，拖累整體指數表現，台積電ADR也在法說會前夕震盪走低1.24%，反映市場觀望氣氛濃厚。 亞股方面，日股微幅走跌，韓股上漲，續創新高；港股與上證指數同步收低，區域市場表現分歧。 台股今（15）日承壓回檔，加權指數下跌131.20點、收30,810.58點，跌幅0.42%，成交值6,493.12億元；權王台積電(2330)法說前股價走弱、下跌20元，成為壓抑指數的主因，不過盤面資金轉向中小型股與題材族群，塑化與材料相關個股走揚撐盤，顯示在權值股整理之際，市場仍維持結構性輪動格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 19
記憶體漲價不影響台積電！力積電等7檔飆破半根停板 分析師樂：行情還沒完
在台積電（2330）法說會釋出，記憶體漲價不影響需求展望的正向訊號下，記憶體族群今（16）日持續點火，多檔個股強勢表態。品安（8088）、力積電（6770）早盤亮燈漲停，群聯（8299）、旺宏（2337）等7檔漲幅突破半根停板。分析師指出，記憶體題材行情尚未結束，整體趨勢仍偏多，已持股投資者可續抱因應後續表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
《熱門族群》玻纖布之亂全面引爆！ 資金蜂擁4檔噴漲停
【時報-台北電】在台積電（2330）法說會釋出利多訊息激勵下，台積電ADR勁揚4.44%，改寫歷史新高，加上台灣關稅降至15%的政策利多助攻，台股今早開高走高，盤中大漲逾500點，一舉衝上31,339.39點歷史新高，市場多頭氣勢全面引爆。受惠大盤強勢與產業基本面雙重利多，玻纖布族群再度成為盤面焦點。在高階玻纖布持續缺貨、報價走揚的背景下，資金大舉回流，早盤即上演「紅燈高掛」的噴出行情。建榮（5340）、德宏（5475）、台玻（1802）、中釉（1809）同步亮燈漲停，氣勢相當凌厲；南亞（1303）正式突破70元整數關卡，創下2023年8月以來新高；富喬（1815）亦大漲近半根停板，市場期待再度挑戰百元大關。 隨著全球AI算力需求持續爆發，帶動高階PCB用途快速成長，上游高階玻纖布產能陷入嚴重吃緊。市場預估，即使進入2026年，上游材料的供需缺口仍將維持在10%至20%的高檔水準，使得「玻纖布之亂」再起，供需失衡短期難解。儘管日本大廠日東紡（Nittobo）已宣布投入150億日圓擴產，但新產能最快也要到2026年第四季才能完工，真正形成有效供給、舒緩缺貨壓力，恐怕得等到2027年下半年時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 15
Q4營收報喜！15檔外資提錢卡位 前三名全是金融股 元大金、凱基金、台新新光金包辦
上市櫃公司2025年12月營收已公告，第四季營收表現也出爐，專家表示，從第四季營收表現可以概估出第四季獲利表現，尤其外資買盤提前卡位股，值得投資人留意。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
被動元件龍頭調漲報價！華容亮燈、凱美強漲6% 唯這檔「飆股」慘摔8%拖累全場
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（16）日在15%關稅拍板，以及權王台積電（2330）亮眼財報的激勵下，加權指數開高走高，終場大漲近600點，漲幅1.94%，...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6
台積法說／亞利桑那二廠量產等重點一次看
[NOWnews今日新聞]台積電今（15）日舉行法說會，因AI相關需求持續強勁，今年預計也是強勁成長的一年，而今年資本支出破表，預計將達520億至560億美元，估未來三年資本支出也都將維持高檔，董事長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」
[NOWnews今日新聞]台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
美台關稅15％！法人：6大傳統產業將是最大受惠者
台美關稅終於拍板，台灣出口至美國的商品關稅將降至15％，對此，法人表示，傳統產業是本次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠。 重點族群包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。至於金融業2500億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
台股盤前／美股撐不住！台指期跌134點 台股下週開盤偏保守
美國股市週五（16日）表現偏向觀望，道瓊、標普500與那斯達克指數在長週末前幾乎平盤作收，但受財報季開跑、政策與地緣政治變數交織影響，三大指數本週仍同步收黑。美股在長週末前轉趨觀望，三大指數近乎持平作收卻全數收黑，台指期先行轉弱，台股在量能高檔與融資續增下，下週一開盤恐面臨震盪整理考驗。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
12月營收年增120%！「記憶體廠」直攻漲停 產品報價大漲六成後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於供需缺口持續擴張，記憶體報價大漲，相關廠商因而大幅受惠，如凌航（3135）今（16）日股價就有亮眼表現，早盤開出114...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言