獨家》台積電2奈米製程最快明年Q3貢獻營收 將成為最旺的一代製程

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)2奈米在第4季開始量產，至於何時貢獻營收，以3奈米製程技術於2022年量產到挹注營收的軌跡來看，預估台積電2奈米製程技術最快於明年第3季開始貢獻營收，台積電先進製程進入「一個人的武林」，目前客戶需求非常強勁，價格也較昂貴，2奈米製程貢獻營收可望超越3、5奈米，成為最旺的一代製程，海內外的2奈米廠也可望將達10座之多。

台積電早已宣布今年下半年量產2奈米製程技術，但近期在官網公告相關資訊，再度引起矚目。台積電宣告2奈米製程已如期於2025年第4季開始量產，技術採用第一代奈米片(Nanosheet)電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，公司並發展低阻最快值重置導線層與超高效能金屬層間電容，以持續進行2奈米製程技術效能提升。公司有信心2奈米及衍生的系列製程技術，將因公司持續強化的策略，進一步擴大台積電的技術領先優勢。

台積電2奈米生產基地包括竹科晶圓二十廠、高雄晶圓二十二廠，其中， 高雄晶圓二十二廠更是2奈米主要量產基地，預計系列製程將共達5-6座廠，目前南北兩地月產能約3.5萬片，到明年底可望放大到8到10萬片之多。台積電因應客戶強勁需求，也前所未有將緊急在南科特定區加碼投資2奈米廠，業界估計包括台灣、美國，台積電2奈米廠共將達10座廠之多。

至於台積電2奈米何時貢獻營收，以3奈米製程技術於2022年量產到挹注營收的軌跡來看，2奈米於2023年第3季開始貢獻台積電營收，首度貢獻單季營收約6%，第4季躍增到15%。台積電新一代技術也總推出更佳功耗、效能與密度的強化版，以技術組合滿足客戶多樣化需求，包括N3E、N3P、N3C、N3A等不同解決方案，到2024季第4季，3奈米挹注台積電營收已達26%，高達營收四分之一多。隨著營收擴大，今年第3季占比為23%、5奈米達37%，合計共占營收60%。

儘管三星宣稱推出2奈米、英特爾也準備A18製程叫陣台積電，但半導體供應鏈都認為，台積電量產優勢遙遙領先三星、英特爾，生產良率也較高，包括蘋果、超微、英特爾、輝達、聯發科、高通等，都會投產台積電為主。看好台積電先進製程進入「一個人的武林」，目前客戶需求非常強勁，價格也較昂貴，2奈米製程貢獻營收可望超越3、5奈米，成為最旺的一代製程。

