獨家》台積電2帥男友體力出局！林世偉戀上健身肌肉男

「噴假牙」藝術家林世偉自爆交過2任台積電男友，但房事都無法被滿足。(照片/林世偉提供)

曾參選山地原住民立委、「噴假牙」藝術家林世偉，時不時被民眾拍到在街上不顧他人眼光，扭腰擺臀、大露紅內褲。日前他在個人社群po出27年前台積電男友所拍攝，僅62公斤青澀照片，引起網友熱議。林世偉接受《中時新聞網》訪問不諱言表示：「交過連2任台積電天菜男友，但他們長年工作忙碌、疲勞，房事都無法被滿足，最後我和健身猛男教練在一起。」

林世偉談及過往與台積電男友感情深厚，但因對方工作繁忙、常常加班，體力不支「房事滿足不了我」，最終我主動分手。後來又與另一名台積電男在一起，前後任長相帥氣、身材也都很好，「但同樣那檔事都無法讓我滿意，最終都主動分手收場」。

林世偉直言最愛小鮮肉，曾和肌肉猛男相戀。(照片/游定剛拍攝)

「2個科技新貴輸給一個健身教練。」林世偉大笑說：「最後我愛上一位肌肉猛男，情侶之間最重要的就是魚水之歡，無法讓我得到滿足的最後就會出局，因為我牙齒不好，只能吃20幾歲小鮮肉，老臘肉會啃不動，選擇自己所愛的，歷任前男友們都對我念念不忘。」

