獨家》台積電2帥男友體力出局！林世偉戀上健身肌肉男
曾參選山地原住民立委、「噴假牙」藝術家林世偉，時不時被民眾拍到在街上不顧他人眼光，扭腰擺臀、大露紅內褲。日前他在個人社群po出27年前台積電男友所拍攝，僅62公斤青澀照片，引起網友熱議。林世偉接受《中時新聞網》訪問不諱言表示：「交過連2任台積電天菜男友，但他們長年工作忙碌、疲勞，房事都無法被滿足，最後我和健身猛男教練在一起。」
林世偉談及過往與台積電男友感情深厚，但因對方工作繁忙、常常加班，體力不支「房事滿足不了我」，最終我主動分手。後來又與另一名台積電男在一起，前後任長相帥氣、身材也都很好，「但同樣那檔事都無法讓我滿意，最終都主動分手收場」。
「2個科技新貴輸給一個健身教練。」林世偉大笑說：「最後我愛上一位肌肉猛男，情侶之間最重要的就是魚水之歡，無法讓我得到滿足的最後就會出局，因為我牙齒不好，只能吃20幾歲小鮮肉，老臘肉會啃不動，選擇自己所愛的，歷任前男友們都對我念念不忘。」
更多中時新聞網報導
MLB》山本連兩戰完投勝 道奇射藍鳥扳平
非洲豬瘟案場 2處仍驗出病毒
電競》如家人般同行 慶生許願進4強
其他人也在看
《最強的身體》60歲男演員破節目紀錄 蜜雪薇琪久違亮相「狀態驚人」
大型混合健身運動競技節目《最強的身體》本週日將播出第12集，延續上集的室內挑戰賽熱潮，蔡尚樺看到顏值超高的男參賽者們，開心讚嘆：「滿滿的雄性賀爾蒙襲來！」鏡報 ・ 6 小時前
私密處被看光遭檢舉！網紅曬27年前嫩照認「前男友是台積電主管」
曾參選原住民立委的網紅林世偉，曾在拜票場所大露紅內褲示眾，還被拍到在斑馬線上熱舞，大秀招牌紅內褲，畫面在網上瘋傳掀起熱議，話題性十足的他，昨(28日)在社群PO出27年前的舊照，還強調是身為「台積電主管」的前男友所拍攝。中時新聞網 ・ 1 天前
桃園人妻約男大生「多人運動」、偷吃網友還懷孕！綠帽夫氣炸不忍了
桃園一名男子與妻子結婚多年，未料妻子婚後頻頻出軌，多次與網友單獨過夜，甚至還約男大生「多人運動」，並與網友A男裸體視訊、互傳曖昧訊息，最後更是懷了A男的孩子，讓男子忍無可忍、一狀告上法院，並求償150萬元。案經桃園地院審理，法官認為，男子已與妻子、A男私下達成和解，不能再就同一事實進行請求，因此予以駁回。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中國女跳「野生彈跳床」影片曝！網嚇傻：冷血王窩
國際中心／饒婉馨報導中國一名李姓女子，日前與朋友去江西上饒爬山健行，意外把一處地面當成「野生彈跳床」，在上面蹦跳嬉鬧，結果突然竄出兩條蛇，嚇得她們連忙撤退。事後女子表示，當時山區沒訊號，來回共耗時近四小時，事後才知道自己踩到蛇窩，直呼「後怕到不行」。影片曝光後引發熱議，不少網友提醒山區危險、切勿模仿。民視 ・ 1 天前
非洲「捲毛獅子」爆紅！自然捲鬃毛像髮廊燙的 網讚：根本希臘男神
牠現在是非洲最紅的草原男神！近日，一名攝影師在肯亞拍到一隻雄獅，牠有著一頭QQ的鬃毛，看起來就像希臘神祇一樣。照片曝光後在社群網站瘋傳，網友們紛紛瘋牠是「捲毛之王」（King of Curls）！鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
晶片新創獨角獸Substrate橫空出世! 狂言挑戰ASML與台積電
[Newtalk新聞] 一個剛露面的美國晶片設備新創企業 Substrate，已成為新晉半導體獨角獸。該公司宣稱，計劃挑戰光刻機巨頭 ASML 及晶圓代工龍頭台積電，並提出打造美國自有晶圓廠網路的長期目標。 Substrate 近日完成 1 億美元種子輪融資，公司估值突破 10 億美元。據官網介紹，Substrate 開發出新型先進 X 射線光刻技術，利用粒子加速器產生更短波長的 X 射線光源，以生成極窄光束，實現 2 奈米級半導體節點的分辨率。公司表示，其光刻設備可媲美 ASML High-NA EUV 機器的性能，並具有潛在的超越能力。 Substrate 的團隊還設計了一種垂直整合代工模式，利用加速器產生的光束直接驅動光刻工具。官網指出，每台光刻設備均採用全新光學與高速機械系統，可承受頂尖晶圓廠所需的高 G-force。公司計劃到 2030 年將晶圓成本降至約 1 萬美元，而非目前的 10 萬美元。 公司目前員工約50人。 圖:翻攝自芯東西 Substrate 聯合創始人兼首席執行官 James Proud 在接受採訪時表示，公司首要目標是在美國以最低成本大批量生產高品質晶圓。他新頭殼 ・ 7 小時前
八點檔女星看婦產科被認出！粉絲脫口「1句話」她急回應
娛樂中心／張予柔報導29歲女星賴慧如擁有亮麗外型及魔鬼身材，近年演出《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等熱門八點檔，更是綜藝節目《綜藝大集合》的主持群之一。近日她在社群平台分享了一段尷尬又好笑的經歷，引起不少網友熱議。民視 ・ 8 小時前
《台北股市》投信30日賣超前十大 聯電遭毒手 貨櫃大哥減碼10天
【時報-台北電】台股30日加權指數收28287.53點，跌7.21點或0.03%，總成交值6306.34億元。三大法人賣超29.76億元，其中外資買超16.56億元，投信、自營商分別賣超51.05億元及買超4.74億元。 投信賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、4檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，榜首為聯電(2303)，賣超7651張，中信金(2891)、長榮(2603)名列二、三名，分別賣超4813張及賣超4395張。第四及第五名為台新新光金(2887)、欣興(3037)，其他依序為國泰金(2882)、萬海(2615)、玉山金(2884)、華新科(2492)及長榮航(2618)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為長榮(2603)8.61億元、欣興(3037)5.56億元、聯電(2303)3.51億元。 ●投信30日賣超前十名： 1.聯電(2303)收45.85元，漲0.25元或0.55%，成交量5.59萬張，投信賣超7651張、估3.51億元，為連12日賣超，累計賣超4萬8937張、估22.28億元。 2.中信金(2891)收4時報資訊 ・ 7 小時前
台股三溫暖 期待後續資金行情
投組表現：中時財經即時 ・ 6 小時前
《台北股市》投信30日買超前十大 電子吸金 精成科奪冠 奇鋐連6買
【時報-台北電】台股30日加權指數收28287.53點，跌7.21點或0.03%，總成交值6306.34億元。三大法人賣超29.76億元，其中外資買超16.56億元，投信、自營商分別賣超51.05億元及買超4.74億元。 投信買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，6檔百元股、1檔中價位股及3檔銅板股；買超張數方面，榜首為精成科(6191)，買超4843張，華新(1605)、京元電子(2449)名列二、三名，分別買超2742張及買超1946張。第四及第五名為奇鋐(3017)、第一金(2892)，其他依序為鴻海(2317)、寶成(9904)、智邦(2345)、力成(6239)及全漢(3015)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為奇鋐(3017)20.09億元、精成科(6191)5.45億元、京元電子(2449)3.95億元。 ●投信30日買超前十名： 1.精成科(6191)收112.50元，漲0.50元或0.45%，成交量1.97萬張，投信買超4843張、估5.45億元，為連2日買超，累計買超4874張、估5.48億元。 2.華新(1605)收30.6時報資訊 ・ 7 小時前
股東會紀念品線上領！集保結算所建置eGift 明年就適用
為鼓勵股東積極參與股東會，提升股東行動主義，金管會於114年10月16日發布令，核准集保結算所得經營協助公開發行公司發放股東會電子化紀念品(eGift)業務，藉由股東得以電子化方式領取股東會紀念品，鼓勵股東多利用電子投票，以利公司持續落實ESG及節能減碳政策。中時財經即時 ・ 6 小時前
《台北股市》外資30日賣超前十大 痛宰記憶體小兵 玉山金唯一金融股
【時報-台北電】台股30日加權指數收28287.53點，跌7.21點或0.03%，總成交值6306.34億元。三大法人賣超29.76億元，其中外資買超16.56億元，投信、自營商分別賣超51.05億元及買超4.74億元。 外資賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為旺宏(2337)，賣超5萬2982張，玉山金(2884)、友達(2409)名列二、三名，分別賣超4萬245張及賣超2萬5385張。第四及第五名為光寶科(2301)、南亞科(2408)，其他依序為台達電(2308)、華航(2610)、群創(3481)、遠東新(1402)及廣宇(2328)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台達電(2308)79.10億元、光寶科(2301)32.74億元、旺宏(2337)18.36億元。 ●外資30日賣超前十名： 1.旺宏(2337)收34.65元，跌3.85元或10.00%，成交量23.98萬張，外資賣超5萬2982張、估18.36億元，由連4日累計買超14萬9005張轉為賣超。 2時報資訊 ・ 7 小時前
台積電竹南廠志工走進三灣國小大坪分校 以風電教學帶領學童樂學科普
台積電竹南廠（AP6）的地理位置正面向西濱的風電設施，去年時任廠長的陳承先鼓勵團隊夥伴不僅要在工作上發揮專業著力於創新，也要深耕地方、回饋鄉里。於是在陳廠長積極推動下，由三位女性工程師響應並結合竹南得天獨厚的風力資源與獨特的風車地景特色，在經過超過三個月的溝通、設計與實驗後開發出別具一格的風電科普課程，這門課程不僅將艱澀的科學原理轉化為生動有趣的體驗，更成為台積公司與地方小學科學教育連結的重要橋樑。警政時報 ・ 5 小時前
《金融》股東會紀念品線上領！集保結算所建置eGift 明年就適用
【時報-台北電】為鼓勵股東積極參與股東會，提升股東行動主義，金管會於114年10月16日發布令，核准集保結算所得經營協助公開發行公司發放股東會電子化紀念品(eGift)業務，藉由股東得以電子化方式領取股東會紀念品，鼓勵股東多利用電子投票，以利公司持續落實ESG及節能減碳政策。 金管會表示，紀念品實體卡片都可以使用egift例如超商的禮品卡、或者是餐廳的折價券等，都適合用電子化的方式來領取紀念品。eGift集保結算現在還在建置，預計明年第一季完成，明年的股東會常會就可以使用，希望公司多多利用。 經統計電子投票平台建置後，電子投票占股東會出席股數比率逐年增加，今(114)年已達60.93％，顯示投資人對於數位化投票已普遍接受，成為股東參與股東會最重要管道。又經統計114年度有725家上市(櫃)公司及興櫃公司有發放股東會紀念品。為提升電子投票比率，金管會督導集保結算所建置協助發行公司發放股東會電子化紀念品之服務機制。 發行公司如採用eGift服務者，其股東於完成電子投票後，可於指定日期至電子投票平台取得股東會紀念品領取相關資料，並於線上完成紀念品領取，以鼓勵股東多利用電子投票，提升股東行動主時報資訊 ・ 6 小時前
傳范姜彥豐有望求償3千萬！律師說實話：這點真的過份了
藝人粿粿和老公范姜彥豐婚變傳三個月。范姜彥豐29日無預警在社群發文認了婚變，2人之間疑似出現了「第三者」，指控粿粿與王子過從甚密，還怒罵粿粿道德淪喪，震驚演藝圈。律師李怡貞也提到，先前有徵信社喊話有機會求償三千萬，對此她也表達看法。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價
台股30日閃現28檔千金股，可惜無法守到收盤，但仍是寫下27千金的歷史紀錄，在智邦（2345）重返千金股行列下，再創下千...聯合新聞網 ・ 5 小時前
投信還在賣！台股收黑三大法人賣超29.76億元 網嘆：這個大哥不要了
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（30）日終場加權指數下跌7.21點，收28287.53點，跌幅0.03%，成交金額為6157.43億元。據證交所盤後公布籌碼...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
《台北股市》三大法人30日買超前十大 神達、緯創、日月光續進榜
【時報-台北電】台股30日加權指數收28287.53點，跌7.21點或0.03%，總成交值6306.34億元。三大法人賣超29.76億元，其中外資買超16.56億元，投信、自營商分別賣超51.05億元及買超4.74億元。 三大法人買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為力積電(6770)，買超4萬7367張，康舒(6282)、晶豪科(3006)名列二、三名，分別買超1萬8716張及買超1萬6034張。第四及第五名為神達(3706)、緯創(3231)，其他依序為聯電(2303)、中工(2515)、兆豐金(2886)、凱基金(2883)及日月光投控(3711)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為緯創(3231)22.13億元、日月光投控(3711)16.27億元、力積電(6770)15.65億元。 ●三大法人30日買超前十名： 1.力積電(6770)收33.05元，漲0.80元或2.48%，成交量40.71萬張，三大法人買超4萬7367張、估15.65億元，為連2日買超，累計買超8時報資訊 ・ 7 小時前
《台北股市》外資30日買超前十大 7檔電子股 力積電、聯電居前二
【時報-台北電】台股30日加權指數收28287.53點，跌7.21點或0.03%，總成交值6306.34億元。三大法人賣超29.76億元，其中外資買超16.56億元，投信、自營商分別賣超51.05億元及買超4.74億元。 外資買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為力積電(6770)，買超4萬7776張，聯電(2303)、康舒(6282)名列二、三名，分別買超2萬144張及買超1萬6674張。第四及第五名為晶豪科(3006)、緯創(3231)，其他依序為神達(3706)、兆豐金(2886)、中工(2515)、凱基金(2883)及日月光投控(3711)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為緯創(3231)22.23億元、日月光投控(3711)18.77億元、力積電(6770)15.79億元。 ●外資30日買超前十名： 1.力積電(6770)收33.05元，漲0.80元或2.48%，成交量40.71萬張，外資買超4萬7776張、估15.79億元，為連2日買超，累計買超8萬4364張、時報資訊 ・ 7 小時前
《台北股市》三大法人30日賣超前十大 電子股大倒貨 記憶體首當其衝
【時報-台北電】台股30日加權指數收28287.53點，跌7.21點或0.03%，總成交值6306.34億元。三大法人賣超29.76億元，其中外資買超16.56億元，投信、自營商分別賣超51.05億元及買超4.74億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為旺宏(2337)，賣超5萬7971張，玉山金(2884)、友達(2409)名列二、三名，分別賣超4萬2893張及賣超2萬5130張。第四及第五名為光寶科(2301)、南亞科(2408)，其他依序為台達電(2308)、群創(3481)、華航(2610)、廣宇(2328)及遠東新(1402)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台達電(2308)96.84億元、光寶科(2301)40.00億元、旺宏(2337)20.09億元。 ●三大法人30日賣超前十名： 1.旺宏(2337)收34.65元，跌3.85元或10.00%，成交量23.98萬張，三大法人賣超5萬7971張、估20.09億元，由連4日累計買超15萬5057張時報資訊 ・ 7 小時前