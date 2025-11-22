獨家／台美軍演跨出一大步 海軍陸戰隊在美關島基地執行30天應援作戰移地訓練
台美軍事演習跨出一大步！我海軍陸戰隊第66旅所屬步二營，10月以全員、全裝方式搭乘玉山級船塢運輸艦「玉山艦」，前往美軍關島陸戰隊基地進行為期1個月的「應援作戰」移地訓練，由美國陸戰隊擔任防衛軍，我陸戰步二營擔任攻擊軍。這也是我海軍陸戰隊首度以營級作戰單位與美軍進行實兵對抗。
據透露，為避免我陸戰隊在關島卸載遭中共衛星偵照，玉山艦還特別選在晚上進入關島海軍基地進行人員與裝備的下卸任務，隨即搭車前往美陸戰隊基地進駐；玉山艦並在清晨駛出港區，完全躲過中共的偵察衛星。
雖然海軍司令部對於此次的台美陸戰隊在關島軍演，以「不予評論」回應。但相關人士則透露，此次移地訓練是依據台美協訓的「陸吼專案」計畫進行，除了在關島陸戰隊基地外，還在北馬里亞納群島中的天寧島（Tinian）進行實兵演練。完訓後仍以躲避中共衛星偵照的方式登上玉山艦返回台灣。
陸戰66旅主要是負責台灣北部地區的守備任務，尤其是首都圈的衛戍工作，並作為參謀本部的「戰略預備隊」。而步二營則必須執行兩棲作戰、城鎮作戰和陸上防衛的核心力量，因此都會定期進行各項實戰化訓練，包括兩棲基地訓練、操舟教練、戰鬥射擊鑑測等，以強化臨戰應變能力。
為達到赴美移地訓練的標準，步二營自今年初即排入訓練流路，包括全程採「實戰化」模式的「排戰鬥射擊」、「多人操作武器射擊測驗」與「兩棲基地訓練」及「三軍聯合作戰訓練測考」，完訓後的步二營，不僅在體能及戰技都達到最佳狀態，才能搭船赴美執行與美陸戰隊執行「應急作戰」的移地訓練。
至於「應援作戰」的操演科目，相關人士透露，應援作戰是指國軍部隊在遭遇敵方攻擊時，參謀本部下達派遣部隊前往支援，以保護重要目標或協助受攻擊單位作戰。這類作戰演練通常會模擬敵特攻滲透、反滲透、以及重要目標的防護等情境。
相關人士並透露，此次應援作戰的移地訓練，是由美軍擔任防衛軍，我陸戰隊則是擔任攻擊軍，在作戰情境下，美國陸戰隊可以瞭解同是華人思維的我陸戰隊的戰術、戰法，作為未來防禦中共解放軍的登陸作戰攻擊；而我陸戰隊除了解美陸戰隊的防衛戰術戰法外，更可以獲得未來解放軍犯台如登陸成功，我陸戰隊將如何瓦解共軍的防衛戰力，以獲取最後勝利。
