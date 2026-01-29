獨家／台股衝4萬點不是夢！陳威良1公式揭大盤攻頂關鍵 3族群持續加碼

財經中心／李宜樺報導

台股多頭氣勢再被點燃。三立財經台節目《小資巴菲特》中，資深分析師陳威良拋出震撼級推演，直言若以台積電未來獲利與本益比推算，加權指數「不是沒有機會看到4萬點」，關鍵就在台積電評價上修，以及記憶體、矽晶圓、PCB載板三大族群的接棒輪動，讓市場資金一路不退場。

台積電一公式推演 目標價直指三千



陳威良指出，法人圈對台積電2026、2027年EPS共識，分別落在95元與110元。若以歷史平均本益比16.9倍推算，已具合理性；但在AI與高成長階段，本益比有機會向上緣22.8倍甚至28倍靠攏。若直接以前瞻12個月角度，看2027年EPS 110元、對應22.8倍，台積電今年內就有機會看到2508元，兩年內更不排除挑戰3000元。

一檔台積電 拉大盤一萬點



市場熟知，台積電每上漲1元，約可貢獻大盤8點。若股價由1700元推升至3000元以上，單一權值股就能替加權指數再加一萬點，指數自然具備站上4萬點的想像空間。外資喊3萬7，已不再只是口號，而是有數據支撐的推演結果。

記憶體續熱 矽晶圓落後補漲



在族群布局上，陳威良點名南亞科、華邦電、群聯只要持續創高，資金就不會撤出。但對於擔心追高的投資人，他提醒矽晶圓往往落後記憶體一到兩季，12吋矽晶圓約45%應用在記憶體，需求自然亦步亦趨。目前環球晶、中美晶存貨週轉天數下滑，營運動能升溫，正是中期布局的關鍵訊號。

PCB載板 法人抱股過年名單



至於PCB載板，短線動能看景碩，中長線則回到欣興。法人近期持續加碼，反映能見度與成長性仍高，也讓「抱股過年」不再只是口號，而是資金真實行動。整體來看，台積電領軍，族群輪動接棒，台股多頭故事，正走到最關鍵的一頁。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

