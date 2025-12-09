獨家》台重返非洲豬瘟非疫區 防檢署：向WOAH提交後1年內會再獲認證

〔記者楊媛婷／台北報導〕菲律賓因我國10月22日在台中梧棲養豬場的非洲豬瘟疫情，宣布停止輸入台灣豬肉，農業部防檢署今(9日)表示，隨疫情僅在單一案場，將於2026年2月21日向世界動物衛生組織(WOAH)申請重返非疫區，依規定不須經專家審查，預計提交申請後的1年內就會再獲認證為非疫國。

我國於今年10月22日在台中梧棲養豬場爆發首例非洲豬瘟疫情後，為展現負責態度，即自行暫停所有台灣豬出口，並向WOAH通報，菲律賓農業部門則於今日表示因台灣與西班牙都爆發非洲豬瘟疫情，因此全面停止台灣與西班牙豬肉輸入，並表示之前與台灣談定的台灣豬肉輸入檢疫規定失效。

農業部防檢署動物檢疫組組長高黃霖表示，隨著國內目前並無其他疫情，已著手準備相關文件預計於明年2月21日向WOAH申請「自我宣告為非疫區」，依WOAH規定，重返非洲豬瘟非疫區的認定不須如傳統豬瘟、口蹄疫等要走專家小組審查、科學委員會、WOAH大會審查的程序，僅走WOAH內部官員審核，若期間只要都沒有疫情發生，從遞案申請後通常1年內就可順利重返。

高黃霖進一步指出，若我國重返非洲豬瘟非疫區，就可再重啟與菲律賓等國台灣豬肉輸出談判，至於談判的時程須視菲律賓對豬肉的需求，以及有無提供我國豬肉輸出問卷、有無查場等而定，只要菲律賓提出，我國都會全面配合。

隨西班牙野豬爆發非洲豬瘟疫情，我國也全面停止西班牙豬肉與相關產品輸入，不少民眾哀嘆再也無法在國內吃到伊比利豬或西班牙生火腿。

高黃霖表示，西班牙豬肉與相關產品若要恢復出口到我國，同樣也必須檢具符合WOAH非疫國證據資料後向我國申請，我國收到資料後會啟動風險評估，符合相關條件後才會同意恢復輸入，但他也指出，西班牙的疫情發生於野豬，野豬因移動廣泛加上有保毒性，防堵疫情的難度比家豬更高。

至於國際間是否有無非洲豬瘟疫區重返非疫國案例，高黃霖表示，新加坡於2023年2月時在該國野豬屍體確診有非洲豬瘟病毒，因新加坡屬小型海島型國家，經防堵後，已於去年向WOAH申請重返非疫國。

