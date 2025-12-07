獨家／台鐵誤點「電子票證」被鎖卡！旅客解鎖再等「20分鐘」

台鐵桃園段星期六因為電力設備故障，導致多班列車大誤點，有不少人的電子票證被鎖卡。（圖／東森新聞）





台鐵桃園段星期六因為電力設備故障，導致多班列車大誤點，旅客行程大delay之外，旅客好不容易抵達目的，竟然還有不少人的電子票證被鎖卡，為了解卡只能再到票務處辦理，還要再繼續排隊20分鐘。

受影響乘客：「這是公家的耶，國家的要賠償你懂不懂。」

對著台鐵員工破口大罵，旅客不滿6日下午火車大誤點，從桃園到中壢電力設備壞，火車癱瘓，影響南下跟北上列車。

受影響乘客vs.台鐵員工：「所以現在車不能開就對了，幾千人在車上等，不是不能開是要排隊。」

受電力設備故障影響，一堆人通通卡在月台跟車廂內，有旅客從南港搭到中壢，原定下午三點抵達目的，硬生生是拖到晚間六點。

受影響乘客：「沒想到要逼卡出站機台卻顯示，進出超過3小時24分需補票處理。」

受影響乘客：「旁邊的人就有在講說，這個在站內太久了出不去，要來辦理退費，從票口一路排到樓梯上，再上到天橋，排滿久的，大概有個20分鐘。」

眼看退費櫃檯又大排長龍，旅客真的好火大，因為根據台鐵乘車規定，搭乘區間在沒有超過70公里，用電子票證進出站，但進出站時間超過3小時就會被鎖卡，需要補票或繳交較高票價。

受影響乘客：「誤點新的規定就是45分鐘以上車票應該是免費，那其實免費東西，應該可能是出站就要把它設定好，或是說它有機台可以自動解鎖。」

畢竟誤點，已經很心累，到站後還得繼續排繼續等，但目前除了台鐵，像是台北捷運也明訂進出站時間跟停留時限，不同車站進出，最多可停留2小時，同一車站則是15分鐘，即便超時也只是加收費用，而非鎖卡處理，同是交通運具，但台鐵在票務機制上的應變能力調整恐怕也得跟上腳步。

