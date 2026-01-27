獨家》台電史上最賺！2025年稅後大賺729億、但遠不夠補累虧

台電財務出爐，寫下史上最賺的一年。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕台電去年度盈餘預計下午董事會後正式出爐。據了解，2025年稅後盈餘高達729億元，不僅超乎外界原先預期，更一舉超越2015年的617億元記錄，寫下台電單一年度「最賺的一年」。

台電獲利可區分成三大項，現行電業盈餘、政策性負擔減少、業外收益增加。現行電業盈餘可視為台電的本業，就是台電電價調漲4次，加上國際燃料下跌等，約賺448億元。

其次政策性負擔減少，也讓台電賺回144億元，過去台電在電價給予優惠補貼學校、社福團體等單位，優惠並未取消，而是回到各主管機關如教育部、衛福部等編列。業外則包括資產活化、轉投資事業貢獻合計也有超過137億元。

台電一年稅後淨利729億元，從財報上來看確實是史上最賺的一年，外界也把獲利主因歸納在現行高電價、低成本。但依照公式估算，台電去年的合理利潤為288億元，台電認為，若要納入「電價調漲」因素比較，外界應以本業賺448億元較為精準，其餘是業外成績亮眼與政策性負擔降低因素。

台電2022年到2024年因為烏俄戰爭導致國際油價狂飆，連續三年虧損，截至2024年底累虧高達4229億元，去年總算虧轉盈，且一舉賺進729億元，但其實台電帳上累虧近3500億元。

台電有盈虧會牽動到電價漲跌，依過去規定，台電在扣除合理利潤後，必須把「超額盈餘」提撥進入電價穩定基金，替未來燃料波動預備。不過，台電已虧一屁股，又屢次拿不到中央補貼預算，去年底的第3次電價費率審議會，已決議在台電累積虧損未彌平前，暫不提撥電價穩定基金，也就是台電可優先以盈餘全數打銷累虧，不必提撥基金，藉此改善台電財務體質。

