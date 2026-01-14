獨家／台電施工沒交管 硬騎BRT害5人摔傷 求償竟遭踢皮球

騎士跟著前方機車前進，卻突然被迫騎上BRT車道。（圖／東森新聞）





10日上午11點半，台中沙鹿弘光科大前，台電進行改管施工，封閉機慢車道，但三角錐擺得太遠，又沒有派員交管指揮，導致大量機車只能硬著頭皮騎上BRT車道。不過路面卻有約5公分的落差，視線根本看不到，短短20分鐘內就發生2起車禍，有單車騎士與雙載機車慘摔，共5人受傷，機車受損維修費將近10萬元。傷者想求償，市府與台電卻互踢皮球，讓騎士痛批實在太誇張。

行車紀錄器拍到，騎士跟著前方機車前進，卻突然被迫改道，大家騎上BRT車道後，立刻發生摔車意外。

騎士當場慘摔，痛得站不起來，緊急叫救護車，而一旁關心的單車騎士，其實比他更早在同一地點摔車受傷，一群苦主全都圍在現場。

受傷民眾們：「她這個腳要掛急診，要叫救護車。」

事發就在10日上午11點半，台中沙鹿弘光科大前，台電改管施工封閉機慢車道，三角錐擺放距離過遠，又無人指揮交通，機車被迫騎上BRT車道，但路邊卻有5公分高低差，宛如陷阱。短短20分鐘內發生2起摔車事故，共5人受傷。

受傷民眾劉先生：「他們有一群人，好像3個人，也是因為在那邊受傷。我太太傷得比較嚴重，先叫了一台救護車，後面學生也跟著一台。我是騎重機，老闆說維修要花很多錢。」

劉先生的重機維修費將近10萬元，氣得找議員陳情，認為施工不慎，應該國賠。民眾：「如果沒有清楚標示，不管是開車或騎機車，路面不平就很容易發生車禍跌倒。」

事後重回現場，施工已撤除，車道恢復正常通行。市府表示，台電施工應該完整封路，不能讓民眾違規跨越槽化線騎上BRT車道；但施工單位台電則回應，一切依照SOP進行。不過現場確實未見交管人員指揮，5名傷者究竟該向誰求償，市府與台電互踢皮球，爭議持續延燒。

