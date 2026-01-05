獨家》台17線路標離譜出包 網友譏：差點變成「盧溝橋」

台南市北門區台17線與縣174線路口的路標，將「蘆竹溝」標錯成「蘆竹橋」讓當地居民與用路人看到感到錯愕。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

去年7月被丹娜絲風災吹垮，位在台南市北門區溪底寮的台17線與縣174線北上路口路標，近半年後才修復，指示牌上北門區「蘆竹溝」中文標示，卻寫成「蘆竹橋」，讓用路人與當地居民感到錯愕。網友戲稱「差點就變成盧溝橋，這會引起地方暴動」，居民向當地里長及相關單位反映後，主管的公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段5日表示，已通知施工包商盡快更新。

去年7月6日丹娜絲颱風強襲台南市溪北及沿海北門地區，造成數百支電桿倒伏或折斷，許多道路標示牌也被吹垮，令許多用路人雖然是用Google導航，到了路口卻沒有指示牌供用路人做方向確認。

拖近半年才重新設立在台17線公路與縣174線道路口的台17線北上指示牌，指引前往北門區「蘆竹溝」的路牌卻寫成「蘆竹橋」，令用路人和當地居民看了直稱「傻眼」，底下英文的直譯音卻是正確的「蘆竹溝」發音。

此事立即引來網友將這個寫錯字的路標拍照貼上網頁，貼文的網友說「按笑臉的朋友們肯定知道，左轉直直行直直行就到我們蘆竹溝了」，也有網友質疑「怎麼可以亂改？還是廠商搞錯了、如果錯了、廠商就要改回來。」

網友也戲稱「差點就變成盧溝橋了！」、「盧溝橋事變，這會引發地方暴動！」另一網友稱「還好不是標錯成蘆竹區」，版主則回應「標錯『蘆竹區』，可能會開到天荒地老」。

負責台17線公路養護的公路局新營工務段表示，這是包商在輸出貼字時搞錯了，已收到當地居民反映，並通知承包廠商盡速進行更正，以免造成用路人與當地居民困擾。

