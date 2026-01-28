獨家／台64丟包案有貓膩？行車記錄器另藏兩段音檔 揭：司機也有下車

溫男被丟包在台64線快速道路上慘遭4車輾斃。翻攝畫面

新北市中和台64線快速道路25日凌晨發生詭異死亡車禍，擁有知名國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役男疑因搭乘多元計程車時出現踢椅背、車門等行為，遭46歲林姓司機丟包後躺在路面，被4輛行經車輛輾斃；據悉，林姓司機曾下車並目睹溫男躺地，但辯稱是對方自己要求下車。

25日凌晨，溫男從北市文山區興隆路2段一帶透過APP叫車，搭乘林男駕駛的多元計程車要返回板橋長江路一帶，但上車約10分鐘後，疑似踢椅背、車門，引起林男不滿，經告誡後仍未停止，因此遭林男喝令下車，而溫男下車後直接躺在車道上，雖林男駛離後打電話報案，但警方到場時，溫男已遭4輛車先後輾過，頭顱破裂、全身骨折慘死。

根據昨曝光的車內行車記錄器內容顯示，溫男從上車到被丟包的12分鐘內，全程不發一語，除了疑似踢椅背、車門的聲響外，僅有林男告誡對方停止行為以及喝令對方下車的聲音。

不僅如此，行車記錄器還錄到2次關鍵的關車門聲音，證實林男在溫男下車後，也曾下車查看，不過時間僅有短短數秒，是否足以將人拖下車，警方將進一步蒐證釐清。

但林男接受訊問時的供詞卻與行車紀錄器內容出現落差，他供稱當時是溫男自己要求下車，而在對方下車之後，他也跟著下車查看對方的情況，發現溫男躺在車道上，因此林男將車駛離後，才會向警方報案，表示看到有人「躺在車道上」。

聚餐後先送友人回家 上車前「看似未喝醉」

此外，警方深入追查溫男上車前的活動情形，發現他的上車地點並非飲酒處，而是友人住處，研判當時他先送友人返家後，才叫車準備返回板橋，不過當時的監視器畫面看起來，溫男看似沒有喝醉的情況，但為何下車後會出現躺在車道上的詭異行為，將是後續追查的重點。

為釐清溫男死因以及體內是否有酒精或毒物反應，檢警昨日上午會同法醫解剖遺體，並採集檢體化驗，不過相關報告可能需費時約2個月才能出爐。



