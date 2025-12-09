獨家／史上最嚴重！詐團滲透馬防部 勾結上士招攬67同袍涉詐

馬防部一名資深曾姓上士，涉嫌與詐騙集團勾結。（圖／東森新聞）





國軍爆發史上最嚴重的詐騙案件，馬防部一名資深曾姓上士，涉嫌與詐騙集團勾結，利誘部隊同袍，以每個月最多五千元的代價，誘使他們出租「蝦皮帳號和銀行帳戶」，給詐團作為人頭使用，涉案人數達67人。馬防部證實，目前有31人已經被懲處，根據我們獨家掌握，擔心影響邊防戰力，國防部已經派員到馬祖，協助調查處理。

軍團變詐團茲事體大，根據了解，從2023年開始，在部隊是資深幹部的主嫌，曾姓上士就以經營蝦皮網站，需要帳戶為由，每個月給軍中同袍數千元租金，取得蝦皮賣家帳號和銀行帳戶，再交給詐騙集團，作為人頭戶使用，他還採取保密單線作業，親自與欲吸收人員接觸，不讓這些人有機會發展下線，不僅難以追查，詐團透過多層次的轉帳洗白，也可能製造金流斷點，曾姓上士犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，聲請羈押禁見獲准。

馬防部政戰主任張博彥：「目前本部涉案官兵，均依法處置，現單位續加強內部自清自查。」

傳出涉案官兵至少67人，有31人與馬防部有關，層級甚至最高達到上尉，單線方式利誘官兵，是否集中同一個連？還須持續追蹤，但其餘36人傳出有退役人士，也不排除北竿東引等其他守備區，甚至海巡等單位涉入，但為了這些零用錢，值得嗎？

以最資淺的志願役下士來看，月薪四萬八千元起跳，上士月薪也有五萬六千元，含離島加給9760元，薪資已經比一般上班族優渥，外界質疑，軍中封閉不敢違抗的學長學弟制文化，恐怕是導致共犯結構形成的關鍵原因。

馬祖民眾：「這幾天是好像都沒有，好像都沒看到軍人出來，最近確實，軍人很少出來，軍中事情被騙很麻煩，包括機密問題。」

馬防部約有四千戰力，軍方強調，涉案情節確認者一律汰除，卻暴露我國軍在面對新型態金融犯罪時，法治教育和內部控管都嫌不足。

