獨家／史無前例！幣想洗錢案主嫌聲請傳「1601人作證」 法院破天荒准了

全台最大幣所被控洗錢，負責人施啟仁破天荒聲請傳喚1601位證人作證獲准。

全台最大幣所「幣想」涉洗錢23億元案，士林地院近期密集開庭進行準備程序，主嫌施啟仁始終不認罪，還組織龐大律師團研擬訴訟策略要翻案。《鏡報》獨家掌握，律師團日前破天荒向法院聲請傳喚1544名被害人、54名加盟店長、3名「品格證人」到庭作證，總計1601人，啟動證人車輪戰，一方面打掉檢方的有罪證據，一方面延長法院訴訟期程以拖待變；沒想到士林地院照單全收，日前裁准傳喚所有證人。估計光是傳喚證人程序，庭期將一路排到明年４月。

士林地檢署今年８月起訴幣想虛幣交易所涉嫌洗錢案，認定施啟仁與金流手王學治、商務總監楊紀文等人分工合作，透過加盟門市協助詐騙集團，將詐得現金換匯成泰達幣（USDT）洗錢，涉案金額高達23億元、受害人1544人。

施啟仁被起訴後，短短一個月先後更換超過9名辯護律師，甚至有律師直接攜帶委任狀赴看守所，請其簽署，接見後立即解除委任，動機可議。士林地院為防止他湮滅、變造證據或勾串共犯，今年9月23日還罕見核發限制書，限制律師接見；最終才確定由前新北檢察官莊勝博、袁健峰、陳偉芳3人組成固定辯護團隊。

士林地院近期密集開庭，施啟仁之妻林可文、門市經理羅大翔、風控主管蔡亞運等8人，已於10月間全數認罪，獲法官裁定改以簡易判決處刑；至於施啟仁則全盤否認犯行。

3度加碼聲請傳喚證人 店家、被害人與友人一網打盡

上個月辯護律師團還幫施啟仁主張，幣想門市僅提供虛擬貨幣買賣服務，主張起訴所引用的被害人警詢筆錄不具證據能力，並當庭聲請傳喚起訴書所載1544名被害人到庭作證；法院隨後諭知，將傳喚該批被害人，由檢察官先行主詰問，被告及辯護人再行反詰問。

此外，施啟仁辯護團隊另行聲請傳喚起訴書所稱之幫派上游共犯，包括綽號「林上海」、「黃總」、「賈大」（蔡燦霖）等3人，並主張作為證明施啟仁並無幫派背景之證據。

不僅如此，12月11日施啟仁的辯護團隊又向法院遞狀，追加聲請傳喚54名加盟店長等人到庭作證。總計聲請傳喚人數達到1601人。

根據士林地院目前庭期規劃，自1月22日起，幾乎每隔一至兩週就須整天開庭，每天預計傳喚約80名被害人到庭作證；截至4月2日止，預計將有720名被害人完成作證，後續還有54名加盟店長、3名品格證人待傳，整起案件將動員破千人次走進法庭，審理相當罕見。

本案金流橫跨全台加盟體系，檢方起訴內容指出，施啟仁擔任幣想（CoinW）台灣負責人，妻子林可文為亞太區總監，夫妻二人斥資1920萬美元入股「幣想科技」取得合法外衣後，再對外招募加盟門市，收取數百萬元加盟金；門市表面進行幣幣交易，實際上卻被用作掩護假投資USDT詐騙金流。

檢警調查亦指出，施啟仁為天道盟正義會成員，部分加盟業者涉及竹聯幫成員，並曾指導被害人如何應對企業驗證流程，以降低金流遭攔查風險。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



