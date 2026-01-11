獨家／司機乘客暴怒對罵 乘客：我PO網讓你隔天失業

高雄有民眾搭客運時，直擊司機和一名男乘客對嗆。（圖／翻攝自 yuki._.09_04 Threads）





高雄有民眾昨天（10日）傍晚搭客運時，直擊司機和一名男乘客對嗆，乘客狂嗆司機「開車是你的本職」、「我是乘客我最大」，甚至揚言要PO網公審，讓司機沒工作，司機也拉高分貝回嗆。目擊民眾說，當下是因為乘客想從前門上車，被司機忽視，乘客便大力敲打車窗，引發口角。對此，客運公司將會進行調查。

公車上乘客和司機大聲互嗆。公車司機VS.乘客：「你PO啊，（我不是你講的啦，你載客人是你的本職啦），你客人坐車也有你們的本職啦，（好！那沒關係沒關係，我把這個PO上網，你明天就沒有工作了，你本來就很慘了，還會更慘。）」

廣告 廣告

在 Threads 查看

客人揚言要將司機拍下PO網路，要讓他隔天就沒有工作，司機不甘示弱也大聲嗆回去，雙方火氣都很大。當時這名男子想從公車前車門上車，但司機沒有看到他，因此沒開前車門，男子就拍打車窗玻璃，上車就跟司機爆發衝突。

目擊乘客：「司機開門之後，他就不爽大罵，說什麼為什麼要敲我玻璃，然後乘客就一直堅決說『我是乘客，我是最大的』。」

事情發生在高雄楠梓少年法庭前，昨天傍晚5點多，司機當時只開後門讓乘客上下車，男子想從前門上，最後從上車開始對罵，一路從少年法庭罵到後勁捷運站都沒有停。目擊乘客還補充，乘客不斷強調「我是乘客我最大」，司機也因為太生氣，整台車一路搖晃，感覺快要出車禍。

目擊乘客：「雙方都有問題還滿荒謬的，這件小事其實可以不用鬧得那麼大。」

記者vs.非當事乘客：「乘客還嗆他說，我把整個畫面PO到網路上，你隔天就沒工作了。這個太嗆了不好，不可取，應該是各自退一步吧。」

其他司機也說，這樣的狀況有更好的解決方法。但乘客百百種，其他司機也搖頭說，說這年頭開公車也不好做。

非當事公車司機：「乘客形形色色很多啦，嘿啊，像我們如果跑那個蚵仔寮，有些乘客就是拿海產啊，滴到車上就很臭啊。」

雙方因為小事互罵，讓其他乘客直搖頭，客運公司也要調查。但拍窗的乘客揚言要把司機PO網，殊不知自己的行為早一步被人PO網，不知這結果當事人作何感想。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

桃園客運又出包！ 司機開車猛滑手機 乘客傻眼

貨車狂冒煙險變火燒車 客運司機拿滅火器馳援

勞資糾紛嗆丟手榴彈「要死一起死」 新北男下場慘了

