獨家／司機送貨違停人行道 懷疑民眾錄影檢舉竟K頭

前天（14日）下午，一名物流司機到北投送貨，把車違停在光明路上的人行道，被路過民眾持手機拍攝。他懷疑對方是要檢舉，雙方因此爆發口角，司機甚至徒手攻擊民眾頭部，被提告傷害。《EBC東森新聞》實際直擊，現場違停情況嚴重，大多都是為了買在地知名紅茶，不過也讓當地民眾很困擾。

貨車違停紅線，右側車輪還開上去人行道，但司機不只違停，還涉嫌打傷路過民眾。案發在14日下午2點，當時物流車司機到北投光明路來送貨，因為把車違停在人行道上，因此和民眾發生衝突，而他出拳攻擊，民眾也趕緊報案。

警方調查，當時司機看到路過民眾拿手機，疑似在拍攝，懷疑對方是要檢舉自己違停，因此爆發口角。過程中，他甚至朝對方頭部揮拳攻擊，被毆打的民眾隨後到附近醫院急診驗傷，並且對司機提告傷害。

《EBC東森新聞》實際觀察，案發地點光明路上車流量大，公車也多，但短短幾分鐘內，就直擊到陸續都有車輛違停紅線，由於道路不寬，違停車大多都會開上人行道。

附近店家：「每天都會有，大概排一整排，不管機車汽車都會有，雙向也都會有。（都是）買東西啦，因為會買東西，不是紅茶就是我們，機車的話我會盡量叫他停店門口上面，不要造成別人困擾。」

大多數人衝著這間在地知名紅茶而來，除了轎車違停，許多騎士也直接騎上人行道，只有少數人用牽的。

當地民眾：「貨車的部分是臨停一下都還好，但是如果是轎車的話，轎車每個人都圖方便的話，那就一定造成交通的打結，像這種違停，我覺得是不應該啦。」

警方加強取締違停，但不管是為了送貨還是買飲料，停在人行道難免影響到行人權益，再加上司機又出手攻擊，罪加一等。

