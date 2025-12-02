獨家／吃鍋拚聯名噱頭！大同寶寶「棉花糖」入鍋 炸雞變火鍋料

錢都找來經典的大同寶寶，把棉花糖做成巨大寶寶造型。（圖／東森新聞）





天氣越來越冷，各大連鎖業者為了搶攻冬天商機，紛紛端出超吸睛聯名火鍋。像是錢都就找來經典的大同寶寶，把棉花糖做成巨大寶寶造型下鍋融化，湯頭瞬間多了香甜滋味；六扇門則跟繼光香香雞合作，把炸雞變成火鍋料；築間則聯名影集，打造沉浸式用餐體驗。

天氣越來越冷，台灣人最愛吃火鍋暖身子，近期連鎖火鍋業者為了吸引顧客，推出了「大同寶寶」聯名火鍋，讓你在吃火鍋的同時也能享用滿滿驚喜。

巨型「大同寶寶」造型的棉花糖，一放進滾燙的火鍋湯頭裡，慢慢融化開來，彷彿寶寶正在泡湯。隨著棉花糖融入湯底，淡淡奶油香氣瞬間飄散，肉片下鍋輕涮幾下，微微沾上甜味，濃郁中帶點香甜風味。

民眾：「想說就是可以嘗試看看，而且大同寶寶就是一個滿可愛的IP，所以會提高我想要來試試看的意願。」

民眾：「大同那個造型非常可愛，如果有小朋友的話，帶來這裡吃會超吸引人。」

以往都是冰塊，這回改成棉花糖，讓火鍋多了一分香甜口味。錢都和「大同寶寶」的聯名鍋將在12/8正式推出，到時候還有兩種限量湯底可以選。

另外，人氣連鎖火鍋六扇門攜手繼光香香雞，推出魷澎湃香雞鍋套餐，將台菜魷魚螺肉蒜搭配鹹酥雞，讓饕客一餐就能吃到雙享受。

民眾：「雖然第一次吃，但是覺得它呈現出來的品質，我覺得有符合我對它的期待。」

另外這一鍋也和桂冠推出聯名鮮蝦蛋餃，買了火鍋料到現場吃，還能多拿到豆沙鍋餅。築間火鍋則和知名影集《怪奇物語》推出聯名套餐，主打沉浸式用餐體驗。台灣人就愛吃火鍋，各家連鎖火鍋紛紛推出跨界聯名，搶攻冬天商機。

