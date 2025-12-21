獨家／合法卻被下架！ 煙霧彈業者喊冤：實體通路仍販售

北捷嫌犯購買的同款仿美軍M18的道具煙霧彈。（圖／東森新聞）





凶手張文在台北捷運丟煙霧彈作案，現在網路購物平台全面下架煙霧彈商品，進口代理商在粉專趕緊發聲明，說商品一切合法還有警政署核准文件，而且是費盡千辛萬苦才讓商品核准，輸入販售。煙霧彈該不該管？《EBC東森新聞》找到生存遊戲店有在販售，店家說買的人其實不多，因為用途有限。民眾有人覺得應該管制，有人認為商品無罪，是使用者的問題。

插銷拔開，一丟煙霧彈開始冒煙，快速起煙，而且煙量不小，續航力有1分40秒，足夠讓人犯案後障眼法，快速離開犯罪現場。

北捷嫌犯購買的煙霧彈，一顆要800元，而且是在生存遊戲店所購買。店家說這顆進貨有一段時間，都沒有人買，主要原因是因為這個使用上其實有限制。

這款煙霧彈仿美軍M18的道具煙霧彈，主要用在生存遊戲使用，另外也可以作為登山求生裝備，搜救行動的定位用。因為北捷連續攻擊案，現在引發論戰，這個東西適合賣嗎？

購物平台搜尋輸入「煙霧彈」3個字，賣家全都被下架，連煙霧彈造型加濕器都不能賣，合法進口代理商跳腳，在粉專聲明「費盡千辛萬苦1月申請，經歷消防署、警政署，和內政部刑事偵查審查，寫了180張文件，才在1/10取得輸入許可」，進口商和經銷商很怕因為這次事件，煙霧彈被嚴加管制，趕緊聲明商品無罪，那到底煙霧彈該不該管？

民眾：「使用人的問題而已，就像菜刀也能殺人，菜刀你也不能禁啊。」

民眾：「實名制啊，如果你沒有辦法，那我覺得這樣就是合理啊，既然有發生了，就要管制。」

生存遊戲店老闆娘：「打生存就是去打大場的時候才會用到，這也不是什麼違禁品，這也不是什麼不能夠賣的東西。」

就進口商和生存遊戲店家，煙霧彈是有特定需求的人會購買和使用，用的好可以救人。民眾被這次的煙霧彈亂用嚇壞，錯的不是裝備，是走偏的人心，把煙霧彈當殺人道具。有軍事專家建議，乾脆實名制購買，讓煙霧彈在合法使用下，也能有相對的管制力。

