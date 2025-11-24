獨家／合照、拍影片都要錢！法拉利姐17萬粉專遭封鎖直播一度停擺

「法拉利姐」張婷婷近年積極經營直播，吸引超過17萬粉絲關注。（圖／翻攝自法拉利姐臉書）

「法拉利姐」張婷婷近年積極經營直播，吸引超過17萬粉絲關注。為了打賞，無所不用其極，曾為了九千元的打賞跳入夜市魚池高歌、自封「鬼后婷婷」在公墓載歌載舞。然而，近日她傳出收費模式頻繁浮動，還疑似經常與網友互嗆，導致粉專無預警遭封鎖，直播一度停擺。

法拉利姐平時除了靠直播打賞外，也會透過明文標價的方式賺錢。雖然一度傳出爭議，但她自認唱跳辛苦，能變現的錢並不多。於是她聽從美國粉絲的建議，開始收費合照。起初，她開出打賞100元合照，還加送簽名照；近來則改變遊戲規則，在臉書公告：「日後過來拍照打賞$200，紅包不一定有送簽名照。」等於漲價了，還少了簽名照。

除了直播打賞外，跟法拉利姐合照也要額外付費，但價格經常異動。（圖／翻攝自法拉利姐臉書）

近來有粉絲私訊她，希望法拉利姐為朋友拍攝一段20秒才藝表演加生日祝福影片，法拉利姐則報價2500元，這一價格令網友直呼傻眼，更表示：「（蕭貪婷）不是叫假的，我傻眼。」當時有廠商跳出來替法拉利姐緩頰，並貼出私下邀約她出席廟會活動的對話，上頭法拉利姐表示表演三首歌4萬元稅外，汐止、其他縣市車馬費另算，算是行情價；沒想到，卻被另一個雲林廠商打臉，分享自己收到的報價，法拉利姐三首歌僅開3萬稅外，車馬費另算，直呼廟會人員「被盤了」，「我三萬而已」。

網友找法拉利姐拍影片，得知一分鐘2500元直呼傻眼（圖／翻攝自threads）

其實法拉利姐曾透露高齡母親負債500萬，每月有3萬5千元的貸款壓力，她又是母親的銀行保人，如果還不出錢就得由她負責，而法拉利姐說自己每月收入僅約1500元，還得兼職送貨維持生計。但經常有酸民出面擋她財路，只要粉絲想打賞，就會有人跳出來冷嘲熱諷，法拉利姐因此常與網友正面衝突，她不諱言：「網友想聽我罵人覺得很療癒，有時候會反擊，不高興就直接封鎖，搞得像是酸民台，但我還是堅持做自己。」

為幫高齡母親分擔債務，法拉利姐曾透露自己月收入不高。（圖／翻攝自法拉利姐臉書）

沒想到傳出她因此導致粉絲專頁遭檢舉，才讓擁有逾17萬追蹤的「張婷婷（法拉利姐）」主帳號無預警被封鎖，連直播都一度播不了。只好把直播轉回有藍勾勾認證、但僅有7萬人關注的粉絲專頁維持直播，直到九月底才宣布好消息：「號外號外！17萬多粉絲專頁支付帳戶已經解除封鎖了！日後換台了重新恢復17萬多粉絲專頁之後開始直播，恢復日日有開直播了。」

法拉利姐的粉絲專頁曾一度被封鎖，直到九月底才解除。（圖／翻攝自法拉利姐臉書）

