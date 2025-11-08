獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
高雄鳳山火車站對面的一處私人機車停車場，有騎士抱怨，入場處沒顯示車格數，一騎進去找不到位置停，不管在一分鐘或是五分鐘內，平日要花30元、假日40元才能離場，民眾普遍認為不合理，交通局則表示，沒位停離場收費跟沒標示車格數都沒有違規，但一查這停車場竟然沒有停車場執照，將依法開罰最高1萬5千元，而停車場沒有發票，業者有可能涉及逃漏稅，國稅局將調查。
婦人騎進鳳山區曹公路的機車停車場，左轉騎到底，發現最後一格停了進去，接著匆匆忙忙，要趕到火車站，這算幸運的。
因為有騎士留一星評論，說進來發現沒車位，5分內出去還要收費，也有人說，一分鐘出去也要錢，甚至還有騎士抱怨，停兩次都被移車，車殼還被刮傷，客服還說處理不了。
這個機車停車場就在鳳山火車站的對面，可以說是非常搶手，所有格子裡面幾乎都停滿了機車，有機車甚至還像這樣停在通道，如果你也像這個騎士，騎進來沒有位置停，想要離開的話，假日要付40元才能離場，這樣合理嗎？
記者 vs. 停車民眾：「你可以接受嗎？，（不能接受）。」
停車民眾：「你都騎進來了，你已經算消費了，還是要付錢啊，多少會接受啦。」
民眾：「不合理，沒有使用到這個服務，然後還要付錢。」
離場前，騎士得投完代幣才能出場，沒位置也一樣，記者致電停車場客服，表示周一主管上班才能回覆，交通局則這樣說。
高市交通局停車工程科科長莊政陽：「這一場是無證停車場，那現場來稽核處罰，罰3千到1萬5千元。」
而這停車場，沒有提供發票或收據，騎士也無法證明，在這裡停過車，只能像這騎士一樣，看一看發現沒位置直接騎走，才不會多付這一筆。
高雄市政府消保官茂乾：「這個停車場（沒位置）沒有收費的請求權。」
有機車沒位置停在通道或黃網格線，像這樣沒位置，也沒顯示車格數，入場後被迫馬上離場還要收錢 ，交通局說沒有強制，要公告可停車格數，收錢也不違法，但經營超過2年的這處停車場，竟然沒有停車場執照，交通局將依法開罰，另外沒開發票，業者也可能涉及逃漏稅。
