獨家》合體許仙姬不到半年拆夥！黃志強鬆口爆「單飛內幕」

與歌仔戲小旦許仙姬主持《雙星報囍》不到半年，台語歌手黃志強(圖左)爆出「暫時單飛」。(照片/游定剛拍攝)

台語歌手黃志強去年6月與歌仔戲小旦許仙姬，攜手主持冠軍夢想台節目《雙星報囍》，雙搭檔組合展現高度默契，累積不少死忠粉絲。不過合體不到半年，黃志強日前選擇「暫時單飛」，獨留許仙姬一人撐場，也讓外界好奇背後原因。

黃志強接受《中時新聞網》訪問坦言，自己在原公司已待了兩、三年，到了想尋求突破的階段，希望能有「更好的園地」發展，因此才會做出單飛的決定。他強調，這並非結束合作，而是階段性的調整，「合作機會還是會有，不是只有現在。」

廣告 廣告

台語歌手黃志強(圖左)與許仙姬主持默契絕佳，深受不少觀眾喜愛。(照片/游定剛拍攝)

黃志強也不忘替老戰友留下伏筆，直言未來若時機成熟，非常歡迎許仙姬再度回歸，甚至擔任另一半主持人，「如果她願意，我當然歡迎，因為我接下來要去發展的地方，可能是更大的舞台。」

(圖左起)主持人慕容、台語歌手黃志強及歌仔戲小旦許仙姬。(照片/游定剛拍攝)

至於獨自主持的心情，許仙姬則坦率表示，說完全沒有失落是騙人的。她透露，兩人原本就認識多年，主持《雙星報囍》約五、六個月的時間，培養出高度默契，也讓節目內容更加豐富，如今少了一個人，舞台氛圍難免變得清淡。

儘管如此，雙方對未來仍保持正向態度。黃志強表示，觀眾朋友相當喜歡兩人鬥嘴、聊天的互動感，也期待未來能再次同台合作；許仙姬目前則留在節目中發揮所長，展現活潑開朗的一面。

從「雙星報囍」到暫時分飛，黃志強與許仙姬並未把話說死。對他們而言，這次分開不是句點，而是為了各自成長，未來是否再度合體，仍為觀眾留下想像空間。

更多中時新聞網報導

范怡文開年忙翻 無暇陪女兒跨年

邱志宇創作〈曇花〉與過去執念和解

菸捐16年未變 民團促依CPI調整