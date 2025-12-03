獨家》吊車大王百億王國徵才！選才條件首度公開

「吊車大王」百億王國人才招募中，人才條件、特質大公開。(照片/游定剛拍攝)

64歲「吊車大王」胡漢龑，與4妻、14名子女住在市值5億元「竹北小羅浮宮」豪宅，身價逾百億的他，斥資40億元打造的新竹縣寶山「白宮」總部日前風光落成，吸引外界關注。而旗下全亞洲前三大的「啟德機械重機工程」也同步啟動招募計畫，胡漢龑接受《中時新聞網》專訪公開用人哲學與選才標準。

胡漢龑表示，公司長期徵才，只要有意願者都歡迎加入團隊，甚至連更生人也不排斥。他坦言，只要願意戒除過去不良習慣，例如吸毒、販毒或性侵犯前科，並願意重新做人，公司願意給機會，「來我們公司學一技之長，養活一家人。」

「吊車大王」直言不排斥更生人加入團隊，意願者都會從零培訓。(照片/胡漢龑 提供)

他進一步透露，目前開放的職缺包括吊車司機、吊車助手及工程人員，主要負責半導體、面板廠等高精密設備搬運。「不會開沒關係，來學就好！」胡漢龑強調，公司最大的優勢，就是願意從零開始培訓。

「吊車大王」旗下啟德機械重機工程目前是全亞洲前三大。(照片/游定剛拍攝)

談到面試員工時最看重的特質，他直言：「我們不會以貌取人。」他只在乎兩件事──肯吃苦、願意學。「現在做工也不算苦，什麼都用吊車、機械在裝。只要願意學技術就OK，我們都會培養你。」

