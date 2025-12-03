獨家》「吊車大王」開心舞飆破475萬！64歲霸氣回擊酸民

「吊車大王」胡漢龑穿著東北大花衣、四處嗨跳「開心舞」成為個人招牌。(照片/文及均拍攝)

身價逾百億的64歲「吊車大王」胡漢龑，每天穿著東北大花衣、四處揪人嗨跳自創「開心舞」個人特色鮮明，甚至引起爭先模仿風潮。日前胡漢龑出席活動記者會與眾人大秀「開心舞」，22秒短影音在《中時新聞網》官方粉絲團半個月飆破400萬，總觀看至今達475萬。

對於「開心舞」創作的起心動念，「吊車大王」透露前幾年帶著媽媽、老婆、小孩與秘書們出國，一家人快快樂樂地相處，人生最大的體驗，「當時就想該如何讓自己更開心，就發明了『開心舞』，而『超扯』的動作也是突發奇想，世界怎麼這麼多稀奇古怪東西，覺得太不可思議！」至於跳舞態度，他則強調：「開朗做好自己就好了。」

「吊車大王」自創開心舞引起風潮，不少人爭先模仿。(照片/文及均拍攝)

面對「開心舞」短影音爆紅，「吊車大王」反倒謙虛地說：「你們《中時》本來就很狂啦！我只是錦上添花。」但看完網友的留言，他卻說：「不管酸民留言，我64歲了，還能這樣跳舞很活潑、很年輕，自己也很感動 。」

胡漢龑感謝《中時新聞網》粉絲支持。(照片/文及均拍攝)

「吊車大王」有感而發並引用父親留下的處世哲學：「別人好的指教我們虛心接受，不好的就接受批評指教，不要去回應。」最後也向粉絲與媒體致謝：「感謝《中時》粉絲一路支持，也謝謝你們來報導，真的很讚！」

